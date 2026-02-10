भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने भारत-US अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क को फाइनल करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और US प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच दोस्ती की भूमिका पर ज़ोर दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। उन्होंने T 20 वर्ल्ड कप भारत और USA के बीच मैच का जिक्र किया।

‘US भारत से 18% से T20 मैच हार गया’

पीयूष गोयल ने T20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर कहा कि यूएसए भले ही भारत से हार गया लेकिन उनका प्रदर्शन शानदार रहा। पीयूष गोयल ने मज़ाक में कहा, “सर्जियो ने एक बहुत ज़रूरी बात बताई। US मैच 18% से हार गया। और मैंने उनसे एक बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट की, एक सुझाव के तौर पर कि अगर आपने रेसिप्रोकल टैरिफ ज़ीरो कर दिया होता, तो शायद आप मैच जीत जाते।”

पिछले हफ़्ते ट्रंप और पीएम मोदी ने लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे भारत-US ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रंप ने भारत पर मौजूदा टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। उन्होंने रूस से एनर्जी खरीद पर भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को भी हटा दिया।

अमेरिका भारत पर ध्यान दे रहा- सर्जियो गोर

सर्जियो गोर ने कहा, “मैं यहां एक महीने से थोड़ा ज़्यादा समय से हूं और हमने काम शुरू कर दिया है। अमेरिका भारत पर ध्यान दे रहा है। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती की वजह से हम आखिरकार ट्रेड डील कर पाए।”

वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि सर्जियो गोर के सपोर्ट के बिना ट्रेड डील मुमकिन नहीं होती। पीयूष गोयल ने कहा, “US और इंडिया के बीच इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सर्जियो।” पढ़ें पीयूष गोयल ने बताया अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारतीय व्यापारियों को कैसे होगा फायदा

‘बेकार का हो हल्ला’, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर शिवराज सिंह चौहान बोले – किसानों के हितों से समझौता नहीं