वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को BRICS सदस्य देशों से अपने पेमेंट सिस्टम को लिंक करने, लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा देने और डिजिटल ट्रेड को ग्लोबल लेवल पर ज्यादा आसान बनाने की अपील की। BRICS बिजनेस फोरम 2026 के ओपनिंग सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अहम पहल की है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने हर साल 250 बिलियन से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन पार कर लिए हैं, जो दुनिया भर में वॉल्यूम के हिसाब से आधे से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हैं।

पीयूष गोयल की ब्रिक्स देशों से अपील

पीयूष गोयल ने कहा, “आज UPI 11 देशों में भी स्वीकार किया जाता है और मैं BRICS मेंबर देशों और पार्टनर देशों से अपील करूंगा कि वे हमारे पेमेंट सिस्टम को लिंक करें, एक-दूसरे की लोकल करेंसी में ट्रेड करें, डिजिटल ट्रेड को ग्लोबल बनाएं और भविष्य की उभरती टेक्नोलॉजी के लिए मिलकर काम करें।” यह बिज़नेस फोरम शनिवार से भारत द्वारा होस्ट किए जा रहे दो दिन के BRICS समिट के दौरान हुआ था। ब्रिक्स समिट रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-ईरान संघर्ष, जिसके कारण होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी हुई और ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी की वजह से बढ़ती ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं के खिलाफ हो रही है।

पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि पार्टनर्स के बीच ट्रेड गहरा और अलग-अलग सप्लाई चेन के साथ मज़बूत होना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि किसी भी समय ट्रेड ग्रोथ और हर सदस्य देश के लोगों की भलाई में रुकावट न बने। उन्होंने कहा, “हमें एक-दूसरे के प्रोडक्ट्स के लिए अपने मार्केट खोलने चाहिए, जिसमें कच्चा माल और ज़रूरी मिनरल्स शामिल हैं। हमारी सप्लाई चेन तब मजबूत होंगी जब वे दोनों तरफ से चलेंगी। नॉन-टैरिफ उपायों से एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, जो टैरिफ उपायों से भी ज़्यादा है।”

पीयूष गोयल ने बिजनेस के लिए मार्केट एक्सेस को आसान और आसान बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, “मैं BRICS सदस्य देशों और पार्टनर देशों से आग्रह करता हूं कि वे रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान बनाने और कंसाइनमेंट के तेज़ी से क्लियरेंस को आसान बनाने के लिए मिलकर काम करते हुए अपने मार्केट खोलें।” पीयूष गोयल ने लोगों की फ़ूड सिक्योरिटी के फ़ायदे के लिए BRICS देशों के किसानों के लिए मिलकर सॉल्यूशन बनाने के लिए एग्री-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की भी अपील की।

पीयूष गोयल ने कहा, “आइए हम अपने सर्विस मार्केट को असल में एक-दूसरे के लिए खोलें। प्रोफ़ेशनल्स को बॉर्डर पार आसानी से आने-जाने दें और एक-दूसरे की प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन को पहचानना आसान बनाएं। एग्रीकल्चर, फ़ार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और सर्विस जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की बहुत ज़्यादा संभावना है।”

रूसी मंत्री ने क्या कहा?

सत्र को संबोधित करते हुए रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव ने कहा कि BRICS देश ग्लोबल इकॉनमी का एक चौथाई हिस्सा हैं और सस्टेनेबल भविष्य के लिए एक मजबूत आवाज हैं। उन्होंने कहा, “हम मजबूत सप्लाई चेन को बढ़ावा देने, ग्रीन और डिजिटल ट्रांज़िशन को तेज करने के लिए ठोस कदमों के पक्ष में हैं। रूस विदेशी बिज़नेस का हमारे देश में आने का ज़ोरदार स्वागत करता है। आज हम मौकों की इकॉनमी हैं। रूस ने एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और इंफ़्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। GDP में एक्सपोर्ट का हमारा हिस्सा 18 परसेंट है। तीन साल पहले रूसी एक्सपोर्ट के सेटलमेंट में डॉलर और यूरो का कुल 85 परसेंट हिस्सा था। अब यह आंकड़ा लगभग 11 परसेंट है। एक अल्टरनेटिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम हमारा मुख्य लेवरेज बन गया है। आज यह कई देशों के हजारों बैंकों को जोड़ता है और उम्मीदें और भी बेहतर हैं। भारत और EAEU (यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन) के बीच ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक्टिव बातचीत चल रही है।”

रूसी मंत्री ने BRICS सदस्यों को दो खास कोशिशों पर फोकस करने का सुझाव दिया। इसमें BRICS ग्रेन एक्सचेंज और BRICS SEZs एसोसिएशन शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि BRICS देश दुनिया के लीडिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में से हैं, लेकिन वे अभी भी ऐसे प्राइस बेंचमार्क पर निर्भर हैं जो पूरी तरह से अलग-अलग मार्केट के हितों को दिखाते हैं। रेशेतनिकोव ने कहा, “हमें स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए तुरंत दो अलग सिस्टम की ज़रूरत है। रूस ने BRICS ग्रेन एक्सचेंज बनाने के लिए एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया है। यह एक यूनिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां प्रोड्यूसर, ट्रेडर और खरीदार सीधे ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। हम पब्लिक और प्राइवेट लेवल पर पार्टनर्स के फीडबैक का इंतज़ार करते हैं।” रूसी मंत्री ने उद्योगपतियों के लिए BRICS बिजनेस नेविगेटर डेवलप करने और BRICS देशों में SEZs रैंकिंग में हिस्सा लेने के लिए हाथ मिलाने की अपील की। उन्होंने कहा, “आज बिखराव बांटता है, अस्थिरता अलग करती है, लेकिन हम सब मिलकर टिके रहते हैं। BRICS की ताकत इसमें नहीं है कि हममें से हर कोई अकेले क्या हासिल कर सकता है, बल्कि इसमें है कि हम साथ मिलकर क्या बना सकते हैं। यह है मजबूत सप्लाई चेन, साझा खुशहाली और एक ज़्यादा संतुलित ग्लोबल इकॉनमी। आइए हम यह काम प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं, बल्कि साझा आर्थिक भविष्य में पार्टनर के तौर पर जारी रखें।”

रूसी मंत्री ने कहा कि रूस साथ मिलकर बिजनेस करने और जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और पहल करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, “हम रूस में आपका स्वागत करते हैं, आइए और साथ मिलकर आगे बढ़ें।”

सत्र में कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने ट्रेड फाइनेंस गैप को कम करने के लिए कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, “ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप USD 2.5 ट्रिलियन होने का अनुमान है, हमें एक्सपोर्टर्स को कन्फर्म ऑर्डर और भरोसेमंद पेमेंट रिकॉर्ड के आधार पर सस्ती वर्किंग कैपिटल तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए।”

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भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को यहाँ आ रहे हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।