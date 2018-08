बिना इंटरव्यू के रेलवे में होगी 1.30 लाख भर्तियां, RPF में 50 फीसद महिलाओं को कोटाः रेल मंत्री

भारतीय रेलवे बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रहा है। केन्दीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनका विभाग जल्द ही रेलवे पुलिस फोर्स में 9500-10000 जवानों की भर्ती करने जा रहा है, जिनमें से 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके साथ-साथ रेलवे में जल्द ही 1,30,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये भर्तियां बिना इंटरव्यू के की जाएंगी।

बता दें कि हाल ही में रेलवे के पूर्वी जोनल रेलवे ने हाउस स्टाफ की पोस्ट के लिए भर्तियां निकाली हैं। खास बात ये थी कि इन भर्तियों के लिए किसी तरह की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। इन भर्तियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई थी। इसके साथ ही रेलवे ने अपनी वेबसाइट www.rrccr.com पर भी करीब 2573 पदों के लिए भर्तियों का आवेदन दिया था। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई थी और आवेदन बीते 26 जून से शुरु हुए थे।

