Sukesh Chandrashekher: जैकलीन फर्नांडीज को महाठग सुकेश चंद्रशेखर से मिलाने वाली पिंकी ईरानी चढ़ी पुलिस के हत्थे, जानिए पूरी कहानी

Pinky Irani Arrested: जबरन वसूली मामले में पुलिस ने पिंकी ईरानी को गिरफ्तार किया है।

Sukesh Chandrashekhar Extortion Case: पिंकी ईरानी को पुलिस ने किया अरेस्ट। (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram