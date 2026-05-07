केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा चुनाव में मिली हार को ‘आश्चर्यजनक’ बताया। उन्होंने कहा किवे एलडीएफ केरल में जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगा और राज्य सरकार पर लोगों की भलाई की योजनाएं लागू करने के लिए दबाव बनाएगा। इस दौरान उन्होंने तीन सीटों पर बीजेपी की जीत को राज्य के लिए ‘गंभीर’ बताया।

यह पहली बार है जब एलडीएफ के हार के बाद पिनाराई विजयन ने कुछ बोला है। उन्होंने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए यूडीएफ को चुनावों में जीत पर बधाई दी। उन्होंने बीजेपी की जीत को ‘गंभीर’ बताते हुए कहा कि जो लोग सेक्युलरिज्म की रक्षा करना चाहते हैं, यह उनके लिए ‘चिंताजनक’ है।