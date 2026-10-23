उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया कि पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 10,470 नामों की प्रविष्टियों में गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले में दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण केंद्र में तैनात एक कंप्यूटर सहायक की सेवाएं समाप्त करने का भी एलान किया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान के मुताबिक, पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सौंपी गई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि कंप्यूटर सहायक ने 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच मतदाताओं के विवरण में सुधार के लिए भरे गए फॉर्म-8 के 13,779 आवेदन दर्ज किए थे। लेकिन इन आवेदनों से जुड़े कागजी फॉर्म और दूसरे जरूरी दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे।

इन 13,779 आवेदनों में से 10,470 फॉर्म में सुधार को मंजूरी दी गई थी। बयान में कहा गया कि जांच के दौरान मंजूरी दिए गए इन सभी 10,470 आवेदनों में गड़बड़ी पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि फॉर्म-8 की सभी गलत प्रविष्टियों को ठीक करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान के मुताबिक, दोनों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने को कहा गया है।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इसके बाद शिकायतें मिली थीं कि सूची में शामिल मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र नंबर (ईपीआईसी नंबर) की जांच करने पर उनके नाम की जगह दूसरे नाम दिखाई दे रहे हैं। इन शिकायतों के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पीलीभीत की मतदाता सूची की जांच के आदेश दिए थे।

इस बीच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि कंप्यूटर सहायक ने 10 अप्रैल से 21 अक्टूबर के बीच नाम जोड़ने के लिए भरे गए फॉर्म-6 और मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए भरे गए फॉर्म-7 में जो प्रविष्टियां की थीं, उनकी जांच की जाए। इस संबंध में शुक्रवार तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 19 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में पीलीभीत की मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें भी शामिल थीं। ज्ञापन में दूसरे मुद्दे भी उठाए गए थे।

रिणवा ने कहा, “ज्ञापन के तीसरे और चौथे पन्ने पर पीलीभीत से जुड़ा मामला उठाया गया था।” उन्होंने बताया कि दशहरे की वजह से मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय 20 अक्टूबर तक बंद था। इसके बाद इस मामले को उठाया गया और पीलीभीत के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई।

इस मामले में अधिवक्ता फैजान अली खान ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 14 अक्टूबर को पीलीभीत जिला प्रशासन को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद मतदाता रिकॉर्ड में उनका और उनके छोटे भाई फरहान का नाम दिखाई नहीं दे रहा है।

पीलीभीत की आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले खान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आधिकारिक नोटिस मिलने के बाद वह और फरहान चुनाव अधिकारियों के सामने पेश भी हुए थे। दोनों ने अपने दस्तावेज दिए थे, जिनकी जांच कर पुष्टि भी की गई थी।

खान ने अपनी शिकायत में बताया कि जब उनके ईपीआईसी नंबर की जांच की गई, तो उनके नाम की जगह ‘रईस अली’ नाम दिखाई दिया। उसके साथ ‘हुजैब अली का बेटा/रिश्तेदार’ लिखा था, जबकि उनके पिता का नाम मुश्फिक अली खान है।

इसी तरह, उनके भाई फरहान के विवरण की जांच करने पर ‘गुफरान असलम’ नाम दिखाई दिया, जिसके साथ ‘हामिद असलम का बेटा’ लिखा था। खान के मुताबिक, उनके मोहल्ले में इन नामों का कोई व्यक्ति नहीं रहता। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर फर्जी नाम दर्ज किए गए हैं, जिससे उन्हें और उनके भाई फरहान को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

खान ने बताया कि शुरुआत में प्रशासन ने इन गड़बड़ियों को ‘तकनीकी गलती’ बताकर खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत में मांग की कि उनके और उनके भाई के सही विवरण फिर से दर्ज किए जाएं। साथ ही, इस बात की जांच हो कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने और मूल दस्तावेजों की पुष्टि हो जाने के बाद ये बदलाव कैसे किए गए। उन्होंने यह भी मांग की कि जांच का दायरा पीलीभीत जिले की बाकी तीन विधानसभा सीटों – बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर – तक बढ़ाया जाए।

स्थानीय कांग्रेस नेता कुमुद गंगवार ने बताया कि उन्हें इन गड़बड़ियों की जानकारी पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के निवासी अधिवक्ता रेहान अली से मिली। रेहान ने अपने भाई और बहन के ईपीआईसी नंबर की जांच की थी, तो उनके सामने बदले हुए नाम आए। इसके बाद गंगवार ने इस मामले को गंभीरता से उठाया।

गंगवार ने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जिन तारीखों में मतदाता सूची में बदलाव दिखाए जा रहे थे, उन तारीखों पर आयोग की ओर से पुनरीक्षण का कोई आधिकारिक अभियान नहीं चलाया गया था।

रेहान अली ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें इन गड़बड़ियों का पता संयोग से चला। उन्होंने एक मतदाता और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच हो रही बातचीत सुनी। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के मतदाता रिकॉर्ड की जांच करने का फैसला किया।

अली ने कहा, “मैंने अपने पड़ोसियों और अपने मतदान केंद्र के दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताया। जांच करने पर और गड़बड़ियां सामने आईं। इसके बाद मैंने अपने दोस्त कुमुद गंगवार को इसकी जानकारी दी।”

गंगवार के मुताबिक, कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए स्वयंसेवकों समेत 55 लोगों की एक टीम बनाई। इस टीम ने पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर एक-एक करके मतदाता सूची की प्रविष्टियों की जांच की। कई दिनों तक चले इस काम में करीब 3.48 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड देखे गए और 13,150 प्रविष्टियों में गड़बड़ी पाई गई।

गंगवार ने दावा किया, “हमने पाया कि ज्यादातर बदलाव देर रात, छुट्टियों या रविवार के दिन किए गए थे।” कुमुद गंगवार और समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक, जिन मतदाताओं के विवरण में बदलाव किया गया, उनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पीलीभीत जिले की आबादी में करीब एक चौथाई हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है।

विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि चुनाव के समय मतदाता सूची में दर्ज नाम और पहचान संबंधी विवरण का मिलान नहीं होने के आधार पर इन मतदाताओं को मतदान से रोका जा सकता था।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पीलीभीत सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संजय सिंह गंगवार ने जीत हासिल की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 7,000 से भी कम वोटों के अंतर से हराया था। सपा उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे।

हालांकि, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत संसदीय सीट पर भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। पार्टी ने यह सीट एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि पार्टी को आशंका है कि मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ियां केवल पीलीभीत तक सीमित नहीं हैं। इसलिए पार्टी उत्तर प्रदेश की करीब 100 विधानसभा सीटों पर भी इसी तरह मतदाता सूचियों की जांच करेगी।

सिंह ने कहा, “हम यह सवाल उठा रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस तरह के बदलाव कैसे किए जा सकते हैं। खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के नाम बदले गए हैं।”

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि पार्टी राज्य की सभी 75 जिला कांग्रेस समितियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का सत्यापन करने के लिए निर्देश जारी करेगी। मिश्रा ने कहा, “हम राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे।”

वहीं, भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि उनकी पार्टी मतदाता सूचियों की सटीकता में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे सूचियों की जांच करें।

त्रिपाठी ने कहा, “सभी राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें निष्क्रिय रहकर बाद में निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने के बजाय समय रहते मतदाता सूचियों की जांच करनी चाहिए।”

मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “अगर किसी ने जानबूझकर ये बदलाव किए हैं, तो मामले की जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।”

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उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के आरोप लगाने के कुछ ही घंटों बाद बुधवार शाम को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने इन गलतियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अकेले पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में ही 16,000 से ज्यादा मतदाताओं की सूची में गड़बड़ी हुई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक।