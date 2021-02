पीटर फ्रेडरिक है टूलकिट का मास्टर माइंड? मंत्री बोले- भारत दुनिया के लिए PPE किट बना रहा थे, पर कुछ Toolkit बना रहे थे

Toolkit केस में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि पीटर फैड्रिक इस मामले का मास्टरमाइंड है। जिस टूल किट को लेकर विवाद चल रहा है उसका नाम ग्लोबल फार्मर्स स्ट्राइक और ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी रखा गया था। उधर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसते हुए सोमवार को ट्वीट किया कि जब भारत पूरी दुनिया के लिए PPE किट बना रहा था तो कुछ लोग भारतीयों के खिलाफ ही टूल किट बनाने में जुटे हुए थे।

एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया, जिन्होंने दिशा रवि के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए उनकी उम्र का हवाला दिया था। शेखावत ने कहा कि उम्र ही अगर मापदंड है तो 21 साल में शहीद हुए सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर वह गर्व करते हैं। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी यह टिप्पणी दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद आई है। बकौल शेखावत, यह बेहद शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी काम है।

पीटर फैड्रिक साल 2006 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। पुलिस के मुताबिक पीटर फैड्रिक बताता था कि सोशल मीडिया पर किसे है टैग करना है, क्या हैशटैग करना है और किस पोस्ट को ट्रेंड करवाना है। पीटर फैड्रिक खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी का साथी है। उसने 2018 में ट्विटर ज्वाइन किया था। उसे साउथ एशिया के मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। उसके एक ट्वीट के मुताबिक, अगर आप भारत में RSS, MODI, BJP के खिलाफ ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको निशाना बनाया जा सकता है। उसका कहना है कि इनसे बचने के लिए अपने अकाउंट को प्राइवेट बनाएं, डिलीट करें और अपना काम करते रहें।



पुलिस का कहना है कि ग्रेटा थनबर्ग ने 4 फरवरी को जो ट्वीट किया था, उसमें पीटर का जिक्र किया गया है। पुलिस के मुताबिक, भजन सिंह आईएसआई के लिए भी काम कर चुका है। एजेंसियों को शक है कि वह भारत विरोधी गतिविधयों में हमेशा एक्टिव रहता है। कुछ समय के लिए वह अमेरिका के ड्रग इनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ‘Person of Interest’रहा था। अभी वो psychological operations मैनेज करता है।



दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप की गई है। कानून 22 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। दिशा रवि को गत शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। उसको पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उनका कहना है कि अब पुलिस मुंबई की वकील निकिता जैकब को तलाश कर रही है।

As far as Disha's arrest is concerned, it was done as per the procedures. Law doesn't differentiate between a 22-yr-old & a 50-yr-old. She was produced before a court which sent her to 5-day Police custody. It's false when people say that there were lapses in the arrest: Delhi CP pic.twitter.com/PSBA1iM2yk

— ANI (@ANI) February 16, 2021