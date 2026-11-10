Delhi Pollution: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली के बिगड़ते वायु प्रदूषण पर तंज कसते हुए एक्स पर कुछ व्यंग्यात्मक तस्वीरें शेयर कीं। इनमें राजधानी के जाने-पहचाने स्थलों और इलाकों को धुएं और स्मॉग से ढका हुआ दिखाया गया है।

अपनी पोस्ट में थरूर ने बताया कि उन्हें ये तस्वीरें अपने कॉलेज के पूर्व छात्रों के ग्रुप से मिली हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “पिक्चर अभी BAQI है।” उन्होंने हिंदी शब्द बाकी का इस्तेमाल करते हुए उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को जोड़कर एक पंच बनाया है।

शशि थरूर ने कसा तंज

पहली तस्वीर में दो खास आंकड़े दिखाए गए थे, “दिल्ली का AQI 1747 और दिल्ली का IQ 0000।” जहां एक्यूआई का बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया आंकड़ा शहर के प्रदूषण संकट को उजागर करता है, वहीं आईक्यू का जिक्र इस समस्या से निपटने के लिए किसी ठोस कदम के न उठाए जाने पर एक तीखा तंज कसता है।

From my college alumni group:

Picture ab bhi bAQI hain! pic.twitter.com/LO80QEH7L6 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 9, 2026

दूसरी तस्वीर में भी राजधानी पर कुछ ऐसा ही तंज कसा गया है, जिसमें जानी-मानी जगहों के नामों को प्रदूषण से जोड़कर एक नया रूप दिया गया है। ‘लुटियंस दिल्ली’ की जगह ‘पॉल्यूटेंस दिल्ली’ आ गई, ‘धौला कुआं’ की जगह ‘धुआं कुआं’ ने ले ली, ‘हौज खास’ की जगह ‘हेज खास’ आ गया, जबकि ‘चांदनी चौक’ को ‘चांदनी चोक’ आ गया।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली में लगातार बने हुए वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की आलोचना की थी। शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई से से बात करते हुए उन्होंने कहा, “दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक शर्म का विषय है। मैं इस बारे में लगातार बात करता रहा हूं। मैंने दिल्ली में 10 सालों तक अपने निजी खर्च पर वायु प्रदूषण को लेकर राउंडटेबल चर्चाएं आयोजित कीं, लेकिन फिर मैंने यह उम्मीद छोड़ दी कि यह सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी। यह वाकई बहुत ही शर्मनाक स्थिति है।”

सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण को लेकर जाहिर की चिंता

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने दिल्ली और तीन पड़ोसी राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे उन उपायों के बारे में विस्तार से बताएं, जो तय उम्र से अधिक पुराने और नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को एनसीआर में प्रवेश करने और चलने सेरोकने के लिए किए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मौजूदा और प्रस्तावित अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपायों पर विस्तृत जवाब दाखिल करें।

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चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने तमाम राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए केवल दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराना बंद करें। सीटीआई ने कहा कि प्रदूषण के नाम पर सिर्फ पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगाना समाधान नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…