भारत के जाने-माने भौतिक विज्ञानी अशोक सेन को सैद्धांतिक भौतिकी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक ऑस्कर क्लेन मेडल से सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज (ICTS) ने इसकी घोषणा की। अशोक सेन इसी संस्थान में प्रोफेसर हैं।

अशोक सेन को विज्ञान के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। वह ऑस्कर क्लेन मेडल पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह मेडल साल 1988 से हर साल स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल कमेटी फॉर फिजिक्स की ओर से दिया जाता है।

अशोक सेन को खास तौर पर स्ट्रिंग थ्योरी पर उनके काम के लिए जाना जाता है। इससे पहले उन्हें डिराक मेडल और ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स जैसे बेहद प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुके हैं।

क्या है स्ट्रिंग थ्योरी?

स्ट्रिंग थ्योरी भौतिकी की एक ऐसी प्रमुख अवधारणा है, जिसके जरिए वैज्ञानिक क्वांटम थ्योरी और गुरुत्वाकर्षण के बीच मौजूद विरोधाभासों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद भौतिकी का ऐसा व्यापक सिद्धांत तैयार करना है, जो प्रकृति के सभी कणों और बलों के व्यवहार को समझा सके।

इस सिद्धांत के जरिए वैज्ञानिक बेहद छोटे उप-परमाणु कणों से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक, हर स्तर पर होने वाली घटनाओं को एक ही ढांचे में समझने की कोशिश कर रहे हैं।

स्ट्रिंग थ्योरी पर काम को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

ICTS ने अपनी घोषणा में कहा कि प्रोफेसर अशोक सेन संस्थान में ICTS-इन्फोसिस माधव चेयर प्रोफेसर हैं। उन्हें एस-ड्यूलिटी (S-duality), ब्लैक होल की एंट्रॉपी की सटीक गणना और स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी पर अपने शुरुआती और महत्वपूर्ण काम के लिए दुनिया भर में पहचान मिली है। उनके इन कामों ने आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है।

ICTS के मुताबिक, इस सम्मान के तहत अशोक सेन ने गुरुवार को स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान भी दिया। उनके व्याख्यान का शीर्षक था, ‘ग्रैविटी फ्रॉम स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम ग्रैविटी’ (स्ट्रिंग्स से गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण से स्ट्रिंग्स)।

भारतीय वैज्ञानिकों को लगातार मिल रहे हैं बड़े सम्मान

ऑस्कर क्लेन मेडल हाल के वर्षों में भारतीय वैज्ञानिकों को मिले बड़े भौतिकी सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इसी साल सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी दीपक धर को डिराक मेडल का विजेता घोषित किया गया था। वह अशोक सेन के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बने। कुछ साल पहले उन्हें भौतिकी के एक और बड़े सम्मान बोल्ट्जमान मेडल से भी नवाजा गया था। दीपक धर ऐसे इकलौते भारतीय हैं, जिन्हें डिराक मेडल और बोल्ट्जमान मेडल, दोनों मिले हैं।

पिछले साल भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जैनेंद्र जैन को वुल्फ प्राइज के विजेताओं में शामिल किया गया था। जैनेंद्र जैन भारत के कई संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं।

ऑस्कर क्लेन मेडल, डिराक मेडल, बोल्ट्जमान मेडल और वुल्फ प्राइज को भौतिकी के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है। इन सम्मानों को नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे अहम पुरस्कारों में शामिल माना जाता है।

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अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन में प्रोफेसर फ़्रांसिस हैल्जेन ने भौतिका का नोबेल पुरस्कार जीता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2026 का यह पुरस्कार फ्रांसिस हैल्जेन को उनके आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्ज़र्वेटरी में अहम योगदान और एस्ट्रोफिजिकल मूल वाले हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो की खोज के लिए देने का फैसला किया है। पूरी खबर के लिए यहां पर करें क्लिक