पिछले साल सितंबर में संजीव राव ने दिल्ली की एक कंपनी में 1.08 लाख रुपये का निवेश किया। उन्हें इस कंपनी के बारे में एक दोस्त से पता चला था, जिसने पहले ही इसमें निवेश किया हुआ था।

कंपनी, वीपीवीवी टेक्नो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने उन्हें बताया था कि उसे अमेरिका की संघीय सरकार और अमेरिकी रक्षा विभाग ने ‘इंडो-यूएस पैसिफिक पीस ट्रीटी’ प्रोजेक्ट के तहत एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करने के लिए प्रिंसिपल डेवलपर के तौर पर मान्यता दी है।

ऑफिस में भारत और अमेरिका के बड़े झंडे लगे थे- राव

राव ने बताया कि दिल्ली के एक आलीशान होटल से चल रहे इस ऑफिस में वे सभी चीजें मौजूद थीं, जिनका दावा किया गया था। उन्होंने कहा, “ऑफिस में भारत और अमेरिका के बड़े झंडे लगे थे, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीरें भी लगी थीं। एक कर्मचारी ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट का एक डिटेल्ड थ्री डी वीडियो भी दिखाया और उसके ग्राफिक्स बहुत प्रभावशाली थे।”

राव ने कहा कि डील पक्की करने के लिए उन्हें एक एमओयू भी पेश किया गया था। उन्होंने कहा, “एमओयू में बताया गया था कि वीपीवीवी को भारत सरकार से मंजूरी मिला अमेरिकी सरकार का वर्क ऑर्डर मिला है। इसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों की मुहरें लगी थीं, ताकि हमें यकीन हो जाए कि यह सरकार समर्थित प्रोजेक्ट है।”

कुछ महीनों बाद बिजली के सामान की दुकान चलाने वाले राव को अपने इस कदम पर पुनर्विचार करने का मन हुआ। उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि यह परियोजना फर्जी थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी पर अपनी अग्रिम राशि वापस करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। हालांकि, उन्हें जनवरी में पैसे वापस मिल गए, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।

उन्होंने कहा, “अपना निवेश वापस मिलने के बाद, मैंने अच्छी नीयत से एक्स पर एक मैसेज पोस्ट किया और संभावित निवेशकों को सलाह दी कि वे ठीक से जांच-पड़ताल कर लें। इसके बाद, मुख्य रूप से केरल के कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया और आरोप लगाया कि बहुत ज्यादा रिटर्न के वादे पर (प्रोजेक्ट में) निवेश करने के बाद उन्हें भारी आर्थिक और व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़ा है।”

राव ने विदेश मंत्रालय में लगाई आरटीआई

राव ने विदेश मंत्रालय में आरटीआई के तहत एक अर्जी दायर करने का फैसला किया, ताकि एक ऐसे सवाल का जवाब मिल सके जो उन्हें परेशान कर रहा था। आरटीआई में पूछा गया था, “क्या भारत सरकार या उसके किसी मंत्रालय/विभाग/दूतावास ने वीपीवीवी या उससे जुड़ी किसी संस्था के साथ किसी ऐसे समझौते, एमओयू संधि या व्यवस्था को किया है, उसे मान्यता दी है या स्वीकार किया है?”

विदेश मंत्रालय का 18 मई को जवाब आया। इसमें कहा गया, “विदेश मंत्रालय को वीपीवीवी टेक्नो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड या उसके प्रतिनिधियों से ऐसा कोई प्रस्ताव, बातचीत या जानकारी नहीं मिली है।”

इसी के आधार पर जुलाई में वीपीवीवी के प्रमोटरों वेंकिता वेंकट, हितेश कुमार और राहुल राजीव नायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था। जिस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, वह बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी कंपनी एसआरआईटी इंडिया लिमिटेड की डायरेक्टर और एक अन्य निवेशक मधु नाम्बियार ने दर्ज कराई थी। उन्होंने राव की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता जताई थी।

2023 में एसआरआईटी ने वीपीवीवी को 1.75 करोड़ रुपये देने का समझौता किया था, क्योंकि उन्हें 20% प्रॉफिट मार्जिन के साथ 500 करोड़ रुपये के सालाना वर्क ऑर्डर देने का वादा किया गया था। आरटीआई के जवाब से उन शक को पुष्टि मिली जो वादे पूरे न होने के बाद पैदा हुए थे।

वसंत विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर

वसंत विहार पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करने, धोखाधड़ी के उद्देश्य से किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी करने और यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वे जाली हैं, जाली दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

एफआईआर के अनुसार, वीपीवीवी कार्यालय में आयोजित बैठकों में निवेशकों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया गया, जिसे प्रमोटरों ने राजनयिक बताया और जिसे उन्होंने डॉ. साहब कहकर संबोधित किया। उन्हें कंपनी के मुख्य संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

इसमें कहा गया है कि निवेशकों को बताया गया कि वीपीवीवी में अरबों डॉलर का निवेश हुआ है। उन्हें यह भी बताया गया कि सभी जरूरी सरकारी मंजूरी और क्लीयरेंस या तो मिल चुके थे या मिलने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में थे और प्रोजेक्ट के लिए बड़ी फंडिंग पहले ही मंजूर हो चुकी थी या उस पर काम चल रहा था।

एफआईआर में राव के इस आरोप को दोहराया गया कि उन्हें दिखाए गए दस्तावेजों पर अमेरिका की सरकार, अमेरिका के रक्षा विभाग और अन्य सरकारी अधिकारियों की आधिकारिक मुहरें, निशान और प्रतीक चिन्ह जैसे दिखने वाले निशान थे, साथ ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और सरकारी निशान भी थे।

भूमि पूजन समारोह में निवेशकों को आमंत्रित किया गया

इसमें कहा गया है कि निवेशकों को 8 दिसंबर, 2023 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में आयोजित होने वाले भूमि पूजन समारोह में भी आमंत्रित किया गया था। एफआईआर में कहा गया, “कार्यक्रम स्थल पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज और अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज प्रमुखता से लगाए गए थे, जाहिर तौर पर इस इरादे से कि यह धारणा बनाई जा सके कि परियोजना सरकारी अधिकारियों से आधिकारिक रूप से जुड़ी हुई है।”

इसमें कहा गया है कि दो आरोपी, वेंकिता वेंकट और डॉ. साहब प्राइवेट चॉपर से आए थे। इससे यह धारणा और मजबूत हो गई कि यह परियोजना असली थी। इसके अलावा, आरोपियों ने निवेशकों को यह दिखाने के लिए कई हथकंडे अपनाए कि वे असली हैं। निवेशकों के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर मई 2024 में एक व्हाट्सएप ग्रुप पर निवेशकों के साथ एक प्रचार संबंधी न्यूजलेटर और ब्रोशर साझा किया। इसमें दावा किया गया था कि उन्हें अमेरिकी कांग्रेस से सोने का पेन तोहफे में मिला है।

कथित पत्र में दावा किया गया था, “प्रिय टीम, एक बहुत ही खास खबर सुनकर उत्साहित होने के लिए तैयार हो जाइए! हमारे चेयरमैन, मिस्टर वेंकिता वेंकट को यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की ओर से एक बहुत ही शानदार और अनोखा तोहफा एक बहुत ही दुर्लभ कलेक्शन वाला सोने का पेन दिया जा रहा है। यह तोहफा उन्हें माननीय राष्ट्रपति बाइडेन जूनियर और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देंगे।”

पत्र में यह भी दावा किया गया, “इस खास तोहफे के अलावा, वेंकट को एक प्रशंसा पत्र भी मिलेगा जिसमें उनकी बेहतरीन लीडरशिप, लगन और उपलब्धियों को सराहा जाएगा।”

सितंबर 2024 में 230 से अधिक लोगों के साथ हुई एक कथित वीडियो कॉल में कुछ निवेशकों ने दावा किया कि वेंकट ने उन्हें वॉल्ट की आगामी यात्रा के बारे में निर्देश दिए थे। बताया गया कि उन्होंने महिलाओं से मंगलसूत्र और दूसरे गहने उतारने को कहा। उनका कथित तौर पर कहना था कि गहने पहनने पर वे ऐसे रेडियोएक्टिव मैटेरियल के संपर्क में आ सकती हैं, जिनसे उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है और देखा जा सकता है।

निवेशकों का दावा है कि उन्होंने प्रतिभागियों से सकारात्मक विचारों के साथ वॉल्ट में प्रवेश करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि अंदर मौजूद सामग्री जीवंत तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ने और रिपोर्ट कार्ड जारी करने में सक्षम हैं।

पिछले साल 15 अगस्त को एक अन्य कथित वीडियो कॉल में वेंकट को उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते और पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की प्रशंसा करते हुए सुना गया था। उन्होंने दावा किया कि पीएम ने उनके विशिष्ट प्रोजेक्ट का उल्लेख किया था और आधिकारिक तौर पर इसका नाम सुदर्शन चक्र मिशन रखा था।

इस बीच, राव ने दावा किया कि वह इस साल 15 जुलाई को मलयालम भाषा के एक अखबार में वीपीवीवी के एक कथित पूरे पेज के विज्ञापन को देखकर हैरान रह गए, जिसमें पीएम का नाम और तस्वीर दिखाई गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएमओ को एक शिकायत भेजी।

राव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “वीपीवीवी के कथित इंडो-यूएस पैसिफिक पीस ट्रीटी पर पहले के दावों को देखते हुए, मुझे लगा कि इससे आधिकारिक जुड़ाव या अनुमोदन का आभास हो सकता है। मैंने स्पष्टीकरण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया।”

केरल में 7 एफआईआर की जांच चल रही

इस एफआईआर के अलावा, केरल में आरोपी के खिलाफ सात अन्य संबंधित मामलों की भी जांच चल रही है। इस बीच, तीनों प्रमोटरों को 2 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत दे दी, क्योंकि वे शिकायतकर्ता (नांबियार) को आपसी समझौते के तहत कुल 2 करोड़ रुपये चुकाने पर सहमत हो गए थे।

आदेश में कहा गया, “यह विवाद तब शुरू हुआ जब आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता कंपनी के साथ एक समझौता किया। यह समझौता इस झूठे दावे पर आधारित था कि उनकी कंपनी को अमेरिकी सरकार से फंड मिल रहा है। इस तरह, कंपनी की मुख्य शिकायत उस आर्थिक नुकसान को लेकर है जो उन्हें आरोपी व्यक्तियों द्वारा समझौते का पालन न करने के कारण उठाना पड़ा।” आदेश में यह भी बताया गया कि मामले के जांच अधिकारी ने कभी भी जांच लंबित होने के आधार पर जमानत का विरोध नहीं किया। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसकी जांच चल रही है।

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पिछले साल 23 नवंबर को 74 वर्षीय रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। तभी शाम करीब 4 बजे उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, ”हम NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) से बोल रहे हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…