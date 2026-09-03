कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक पार्टी कार्यालय में तड़के तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्रवाई की मांग की।
अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि भाजपा ने तड़के TMC के पार्टी कार्यालय को निशाना बनाया। उन्होंने घटना के बाद की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए।
बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय इस मामले में कार्रवाई करेंगे या फिर इस घटना को नजरअंदाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के साथ हिंसा, तोड़फोड़ और डराने-धमकाने की राजनीति की जा रही है।
अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर साधा निशाना
TMC नेता ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी सीधे निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वह टीएमसी और उनसे इतने डरे हुए क्यों हैं कि इस तरह की कथित धमकी का सहारा लेना पड़ रहा है।
बनर्जी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के साथ इसी तरह हिंसा और डराने-धमकाने का व्यवहार जारी रहा तो मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की।
‘यह लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक गुंडागर्दी’
अभिषेक बनर्जी ने घटना को राजनीतिक डराने-धमकाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा, ”यह लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक गुंडागर्दी है।” उन्होंने कहा कि इस तरह की हर घटना को याद रखा जाएगा और किसी भी हमले या डराने की कोशिश को भुलाया नहीं जाएगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट से भी दखल की अपील
TMC नेता ने न्यायपालिका खासकर कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल के कार्यालय पर हुई घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि भाजपा की ओर से इस आरोप पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।