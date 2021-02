देश के सबसे बड़े दानकर्ता उद्योगपतियों में शुमार टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को भारत रत्न दिलाने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग रतन टाटा के समर्थन में ट्वीट कर उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इस बीच टाटा ने खुद ही ट्वीट कर इस तरह के अभियानों को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ भारतीय होने की बात से ही खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूं।

क्या रहा रतन टाटा का ट्वीट?: ‘सोशल मीडिया पर लोगों के एक तबके द्वारा एक अवॉर्ड को लेकर व्यक्त की गई भावनाओं की मैं सराहना करता हूं, पर बेहद नम्रता के साथ अपील करता हूं कि ऐसे अभियान बंद कर दिए जाएं। मैं सिर्फ भारतीय होने पर ही गर्व महसूस करता हूं और भारत के विकास और समृद्धि में योगदान कर सकने पर खुद को भाग्यशाली मानता हूं।’

Sir Gems need not be certified. Likewise whether you get Bharat Ratna or not you are one of Ratnas of Bharat Mata. Bharat will never forget you. Pray God to Bless you with long healthy life — indirakutty (@chimnibai) February 6, 2021

बता दें कि सोशल मीडिया पर रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के एक ट्वीट के बाद हुई थी। बिंद्रा ने इस ट्वीट में रतन टाटा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग करते हुए अपने ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करने की मांग की थी। उन्होंने हैशटैग #BharatRatnaForRatanTata ट्वीट पर ट्रेंड कराया था। अपने ट्वीट में उन्होंने पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति भवन को भी टैग किया था।

Ratan Tata believes today`s generation of entrepreneurs can take India to next level. We confer the country`s highest civilian award Bharat Ratna for @RNTata2000 Join us in our campaign #BharatRatnaForRatanTata #RequestByDrVivekBindra@PMOIndia @rashtrapatibhvn @narendramodi pic.twitter.com/U3Wr3aMxJh — Dr. Vivek Bindra (@DrVivekBindra) February 5, 2021

रतन टाटा के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी तारीफ की। Noida Wasi ट्विटर हैंडल से कहा गया, “सर ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं, ये काम तो सरकार को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अभी देर नहीं हुई है आपको भारत रत्न मिलना ही चाहिए।”

Sir,

You absolutely deserve a ‘BHARAT RATNA’ for all contributions you have made selflessly for our country.

You are the inevitable hero who should be properly recognised.#BharatRatnaForRatanTata #RequestByDrVivekBindra — Sifatraj Singh Bhatia (@SifatrajB) February 6, 2021

ट्विटर हैंडल @Chimnibai ने लिखा, “सर जवाहरात को सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह आपको भारत रत्न मिले या नहीं, आप भारत माता के रत्न ही रहोगे। भारत आपको कभी नहीं भूलेगा। भगवान आपको लंबी उम्र दे, ऐसी प्रार्थना है।”

