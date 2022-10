NIA action on PFI: इस्लामिक शासन क़ायम करने की साजिश का आरोपी पीएफ़आई का राज्य सचिव गिरफ़्तार: एनआईए

प्रतीकात्मक तस्वीर (express file photo)

National Investigation Agency Arrested PFI State Secretary: नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने बताया कि प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राज्य सचिव सीए रऊफ को गैरकानूनी गतिविधियों में कथित संलिप्तता और युवाओं को आतंकवादी समूहों में भर्ती करने के आरोप में शुक्रवार (28 अक्टूबर) को केरल से गिरफ्तार किया। एंटी टेरर एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि करीमपल्ली-पलक्कड़ का निवासी सीए रऊफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) केरल मामले में गिरफ्तार किया गया 13वां आरोपी था।

