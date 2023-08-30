भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और प्रभाव पर प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) की एक रिपोर्ट में कुछ दावे किए गए हैं।  यह रिपोर्ट कहती है कि लगभग दस में से आठ भारतीयों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पॉज़िटिव नजरिया है और वह पीएम को समर्थन करते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय मामलों में सही कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री पर 37 प्रतिशत लोगों को भरोसा है और 40 प्रतिशत का कहना है कि वह पीएम मोदी पर विश्वास नहीं करते हैं। यह सर्वे 20 फरवरी से 22 मई तक 24 देशों में किया गया था। 

क्या कहती है रिपोर्ट? 

प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के इस सर्वे में लगभग 10 में से आठ भारतीय पीएम मोदी के बारे में पॉज़िटिव राय रखते हैं जिनमें से 55 प्रतिशत बहुत बेहतर नजरिया रखते हैं। जबकि केवल पांच भारतीय पीएम मोदी पर यकीन नहीं रखते हैं।  लगभग दस में से सात भारतीयों ने कहा कि हाल के वर्षों में देश का प्रभाव मजबूत हो रहा है, जबकि पांच से भी कम लोग सोचते हैं कि यह कमजोर हो रहा है।

भारत के प्रभाव को लेकर क्या राय है? 

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सत्ताधारी दलों का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। लगभग दस में से सात भारतीयों ने कहा कि हाल के वर्षों में देश का प्रभाव मजबूत हो रहा है, जबकि पांचवें से भी कम लोग सोचते हैं कि यह कमजोर हो रहा है।

रिपोर्ट कहती है कि भारत ने खुद को एशिया में चीन की आर्थिक और सैन्य आक्रामकता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी तैनात किया है। भारत ने अमेरिका आर रूस दोनों ताकतों से बेहतर संबंध रखे हैं। 

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रिपोर्ट का दूसरा पहलू अलग-अलग देशों को लेकर राय से जुड़ा है। सर्वे में पाया गया कि 65% भारतीय अमेरिका को अधिक अनुकूल मानते हैं जबकि दस में से चार का मानना है कि रूस का वैश्विक प्रभाव मजबूत हुआ है। प्यू ने कहा कि इस वर्ष सर्वेक्षण में शामिल 24 देशों में से भारत एकमात्र देश है जहां बहुमत की राय रूस के अनुकूल है और उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा है।