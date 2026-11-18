कर्नाटक में पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल ब्लेंडिंग की सही जानकारी प्रदर्शित करने और पेट्रोल के बिल पर भी इसका प्रतिशत बताने की मांग की है।

उन्होंने ज्यादा एथेनॉल मिले पेट्रोल से वाहनों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा फंड बनाने का प्रस्ताव भी दिया है।

पेट्रोल में 13.5 से 31.2 फीसदी तक एथेनॉल मिलने का दावा

रिजवान अरशद ने 17 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को लिखे पत्र में बताया कि कर्नाटक में स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में जांचे गए पेट्रोल के नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 13.5 फीसदी से लेकर 31.2 फीसदी तक पाई गई है। जबकि केंद्र सरकार की E20 नीति के तहत पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने का प्रावधान है। मंत्री का कहना है कि जांच में सामने आया यह अंतर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) की ओर से तय मानकों का पालन नहीं किए जाने की ओर इशारा करता है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वे जिस पेट्रोल के लिए पैसे दे रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा में एथेनॉल मिलाया गया है। खासतौर पर प्रीमियम हाई-स्पीड पेट्रोल खरीदने वाले ग्राहकों को भी यह जानकारी मिलनी चाहिए। मंत्री के मुताबिक, लोग इस तरह के पेट्रोल के लिए करीब 120 से 140 रुपये प्रति लीटर तक खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उसमें एथेनॉल की वास्तविक मात्रा कितनी है।

पेट्रोल पंप और बिल पर देनी होगी एथेनॉल की जानकारी

कर्नाटक के मंत्री ने केंद्र सरकार के सामने कुछ अहम प्रस्ताव रखे हैं। इनमें हर पेट्रोल पंप पर बेचे जा रहे ईंधन में एथेनॉल ब्लेंडिंग का वास्तविक प्रतिशत प्रदर्शित करना और ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल पर भी इसकी जानकारी देना शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने कम एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल चुनने का विकल्प देने की मांग की है। उनका कहना है कि ग्राहकों को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे अपने वाहन में किस तरह का ईंधन डलवाना चाहते हैं।

मंत्री ने ईंधन की गुणवत्ता जांचने के लिए एक स्वतंत्र परीक्षण व्यवस्था बनाने का भी सुझाव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने E20 मुआवजा फंड बनाने की मांग की है। इस फंड के जरिए उन उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जा सकेगा, जिनके वाहनों को तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिले पेट्रोल के इस्तेमाल से नुकसान होता है।

तेल कंपनियों की जांच पर भी उठाए सवाल

इस विवाद की शुरुआत तब हुई, जब कर्नाटक सरकार ने 6 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) से मान्यता प्राप्त निजी लैब में पेट्रोल के नमूनों की जांच की गई थी। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) के पेट्रोल में 31.2 फीसदी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के पेट्रोल में 30.5 फीसदी एथेनॉल मिलने की बात कही गई थी।

हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल कंपनियों IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और HPCL ने इन दावों को खारिज कर दिया था। कंपनियों का कहना था कि कर्नाटक में की गई जांच निर्धारित कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के मुताबिक नहीं हुई थी।

इस पर रिजवान अरशद ने तेल कंपनियों की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कंपनियां अपने ही ईंधन की जांच अपनी प्रयोगशालाओं में करती हैं और खुद को सही घोषित कर देती हैं, तो यह हितों के टकराव का मामला है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां आरोपी भी नहीं हो सकतीं और खुद ही जज भी नहीं बन सकतीं।

तेल कंपनियों ने क्या कहा?

दूसरी ओर, पेट्रोलियम मंत्रालय के जरिए जारी बयान में तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने कहा कि देशभर में उनके द्वारा बेचा जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित मानक IS 17021 के अनुरूप है। यह मानक एथेनॉल मिले पेट्रोल की गुणवत्ता और जांच प्रक्रिया से जुड़ा है।

कंपनियों ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक में अलग-अलग जगहों से लिए गए तीनों तेल कंपनियों के कुल 56 नमूनों की जांच में एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 फीसदी के बीच पाई गई। इन नमूनों में एथेनॉल की औसत मात्रा 19.30 फीसदी दर्ज की गई, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

E20 पेट्रोल को लेकर क्यों बढ़ रहा विवाद?

E20 पेट्रोल का मतलब ऐसे पेट्रोल से है, जिसमें 20 फीसदी एथेनॉल और बाकी हिस्सा पेट्रोल होता है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने और मक्का जैसी फसलों से तैयार किया जाता है। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाना है।

हालांकि, कर्नाटक में एथेनॉल की तय सीमा से ज्यादा मात्रा मिलने के दावों ने ईंधन की गुणवत्ता और वाहनों पर इसके संभावित असर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले की समीक्षा करे और राज्यों के साथ मिलकर E20 कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जरूरी बदलाव करे।

रिजवान अरशद ने कहा कि इस तरह की नीति तभी सफल हो सकती है, जब आम उपभोक्ता के हितों को प्राथमिकता दी जाए और उसे इसकी कीमत न चुकानी पड़े। फिलहाल, कर्नाटक सरकार और तेल कंपनियों के अलग-अलग दावों के बीच एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर विवाद जारी है।

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