NPCI की ओर से जारी हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर देश में बवाल खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। इस बीच पेट्रोल पंप डीलरों ने भी धमकी दी है कि अगर उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का फ्लैट मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) देना पड़ा तो वह 2000 से अधिक की पेमेंट UPI से लेना बंद कर देंगे और कैश पर ट्रांसफर हो जाएंगे।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान के पेट्रोल पंप डीलरों ने बताया है कि इस चार्ज से उनका प्रोफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि किसी भी रूप में MDR उनके लगभग 2.40-3.40 प्रति लीटर के मार्जिन पर एक्स्ट्रा बोझ है।

‘कैश की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे पेट्रोल पंप’

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली और आसपास के राज्यों में अधिकतर पेट्रोल पंप डीलरों ने अपना नाम छिपाने की शर्त पर कहा है कि सरकार अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती हो तो हम 2000 से अधिक की पेमेंट UPI से लेना बंद कर देंगे और कैश की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स (FAIPT) के स्पोक्सपर्सन मोंटी सहगल ने कहा है, “अगर फ्यूल रिटेलर्स को छूट नहीं दी गई तो हमें 2000 रुपये और उससे ज्यादा के UPI पेमेंट लेना बंद करना पड़ सकता है।”

‘पेट्रोलियम रिटेल की तुलना आम रिटेल बिजनेस ने करना सही नहीं’

अखिल कर्नाटक फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम ट्रेडर्स (AKFPT) ने MDR चार्ज से छूट की मांग की है। उन्होंने केंद्र और सरकारी OMC’s को लिखे लेटर में कहा है कि पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स की तुलना आम रिटेल बिजनेस से नहीं की जा सकती। लेटर में आगे कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की सेलिंग प्राइस संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तय करती हैं और पेट्रोलियम डीलर एक तय डीलर कमीशन और मार्जिन स्ट्रक्चर पर काम करते हैं।

फेडरेशन ने लेटर में आगे लिखा है कि किसी डीलर को सिर्फ इसलिए पेट्रोल या डीजल की रिटेल सेलिंग प्राइस बढ़ाने की आजादी नहीं है क्योंकि किसी खास डिजिटल-पेमेंट मोड को स्वीकार करने की लागत बढ़ जाती है।

यूपी के डीलर ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंप डीलर और एम्पावरिंग पेट्रोलियम डीलर्स फाउंडेशन (EPDF) के सदस्य हेमंत सिरोही ने कहा है, “मौजूद ऑफिशियल UPI ट्रांजैक्शन डेटा का एक क्विक कैलकुलेशन दिखाता है कि देश भर के पेट्रोल पंप 1,573 करोड़ रुपये के 23.9 मिलियन ऐसे पेमेंट करते हैं। ऐसे लगभग 20 फीसदी ट्रांजैक्शन 2000 से अधिक के होते हैं जिससे एक पेट्रोल पंप पर हर दिन 230-250 का असर पड़ेगा। इससे डीलरों को नुकसान होगा।

मुंबई और दिल्ली के डीलर्स क्या बोले?

मुंबई और दिल्ली के भी डीलरों ने MDR चार्ज को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि OMCs पर जिम्मेदारी डालना भी कोई हल नहीं है, क्योंकि तेल कंपनियां अक्सर पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम करती हैं और कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा देती हैं। डीलर्स को पहले भी इसका सामना करना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स अक्सर वीकेंड पर पेमेंट ब्लॉक कर देते हैं ताकि जमा हुए ब्याज का फायदा उठा सकें।

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UPI को लेकर ‘विदेशी दबाव’ के आरोपों पर केंद्र सरकार ने बुधवार को सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI से जुड़े फैसले भारत अपने स्तर पर लेता है और इनमें किसी बाहरी देश का दबाव नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक, नई व्यवस्था का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ, समावेशी और लोगों के लिए सस्ता बनाए रखना है। यहां पढ़ें पूरी खबर…