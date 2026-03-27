केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर तेल कंपनियों को राहत दी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार का यह फैसला तेल कंपनियों को राहत देगा। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से सरकार की मंशा पर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि यह केंद्र सरकार का एक हथकंडा है। एक्साइज ड्यूटी में इस कटौती से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कीमतें बढ़ेंगी। बीजेपी की सरकार चाहती है कि पांच राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएं। इसलिए उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई है।

सरवनन अन्नादुरई ने दावा किया कि केंद्र सरकार 29 तारीख को शाम छह बजे पेट्रोल की कीमत बढ़ा देगी। इसकी वजह इस सरकार की नाकाम नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में जब कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम थीं, तब उन्हें कई लाख करोड़ का जबरदस्त मुनाफा हुआ। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है; इसे आम आदमी की कोई परवाह नहीं है।