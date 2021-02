भारत में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में इस समय पेट्रोल की कीमत 89.29 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल की 79.70 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। आधार कीमत पर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से वैट और एक्साइज शुल्क जोड़ा जाता है। डीलर कमीशन जुड़ने के बाद रिटेल प्राइस चार गुना तक अधिक होने की संभावना रहती है।

फिलहाल एक लीटर पेट्रोल पर कुल 32.98 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगती है जबकि डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती है। वैट सभी राज्य सरकारों की तरफ से तय किया जाता है। डीलर कमीशन औसत रूप से 3.67 रुपये है।

14 सितंबर, 2013 को पेट्रोल की कीमत 76.06 रुपये प्रति लीटर थी। लगभग पांच साल बाद 21 मई, 2018 को दिल्ली में पेट्रोल की क़ीमत 76.57 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई थी। अब इसकी कीमत में एक बार फिर लगभग 13 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।

साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, तब उन्होंने ट्वीट किया था कि पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला संसद के सत्र के खत्म होने के एक दिन बाद लेना संसद की गरिमा को चोट पहुंचाना है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि यूपीए सरकार कसाई खानों को सब्सिडी देती है और डीजल की कीमतों को बढ़ाती है। क्या ये कांग्रेस की दिशा है?

UPA gives subsidy to slaughter houses but rations LPG cylinders & hikes diesel price. Is this Disha of Congress? https://t.co/4UaPxhqC

— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2012