Petrol Diesel Price Cut: बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल-डीजल सस्ते होने की खबर आ गई है। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल-डीजल के दाम घटा दिए हैं। आम लोगों को राहत देते हुए नायरा एनर्जी ने अपने 7000 पंपों पर नई दरें बुधवार (1 जुलाई 2026) से लागू कर दी हैं। नायरा पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। गौर करने वाली बात है कि अभी अन्य तेल कंपनियां IOC, HPCL, BPCL ने पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखे हैं।

हालांकि, पेट्रोल और डीजल की वास्तविक खुदरा कीमतें हर राज्य में अलग-अलग हो सकती हैं क्योंकि इन पर लगने वाला वैट (VAT) और अन्य स्थानीय कर राज्यों के अनुसार अलग होते हैं। इसलिए अलग-अलग राज्यों में उपभोक्ताओं को कीमतों में कटौती का असर भी अलग-अलग दिखाई देगा।

सबसे बड़ी निजी ईंधन रिटेलर

नायरा एनर्जी भारत की सबसे बड़ी निजी ईंधन रिटेलर है। यह पिछले दो साल से अधिक समय में किसी भी कंपनी द्वारा खुदरा ईंधन की कीमतों में की गई पहली कमी है। कंपनी ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते यह फैसला लिया गया है।

यह कीमतों में कटौती ऐसे समय की गई है जब पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में गिरावट आई है।

इसके अलावा दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्ग में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait Of Hormuz) दोबारा खुलने से कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति सामान्य हो गई है। इससे आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं कम हुईं और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों पर दबाव घटा जिसका फायदा अब उपभोक्ताओं को मिल रहा है।

सरकारी तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाए दाम

हालांकि, सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने किसी भी तरह की कटौती की घोषणा नहीं की। इन कंपनियों के देशभर में एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और बाजार में इनकी हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से ज्यादा है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में IOC के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर पर पहले की तरह ही बनी हुई है।

जुलाई के पहले दिन सस्ता हुआ 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर

जुलाई महीने की शुरुआत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपये तक की कटौती कर दी है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं।