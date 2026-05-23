पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी। इस महीने यह तीसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान संघर्ष के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल 91 पैसे महंगा होकर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

एक महीने में तीन बार बढ़े दाम

गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यह दूसरी वृद्धि थी, जो एक सप्ताह के भीतर की गई थी। उससे कुछ दिन पहले ही ईंधन के दामों में लगभग 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते यह असर देखने को मिल रहा है।

दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

2022 से कीमतें बनी हुई थीं स्थिर

बता दें कि भारत में अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई थीं। वहीं, मार्च 2024 में सरकार ने एक बार 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ने पर तेल कंपनियों ने 2022 में रोजाना के मूल्य संशोधन लगभग रोक दिए थे, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

लेकिन अब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें फिर तेजी से बढ़ने लगी हैं। भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की औसत कीमत फरवरी में जहां करीब 69 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं हाल के महीनों में यह बढ़कर लगभग 113–114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है।

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है।

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