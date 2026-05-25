सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दो सप्ताह से भी कम समय में चौथी बार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हुई है।

बीते शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। उससे पहले 15 मई को ईंधन की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ था जबकि 19 मई को 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था।

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण भारत में सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव पड़ा है और इसकी भरपाई करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इस तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया भर को मिलने वाले लगभग एक-पांचवे हिस्से के तेल की आपूर्ति होती है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से दुनियाभर के बाजारों पर असर पड़ा है और इससे वैश्विक स्तर पर बड़ा संकट पैदा हो गया है।







