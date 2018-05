पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 पैसे की कमी पर कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल मां सोनिया गांधी की सालाना मेडिकल चेक-अप के लिए अमेरिका गए हुए हैं। इसके बावजूद वह पेट्रोलियम उत्‍पादों में महज 1 पैसे की कटौती पर टिप्‍पणी करना नहीं भूले। राहुल ने ट्वीट किया, ‘आपने (पीएम मोदी) आज (30 मई) पेट्रोल और डीजल के दाम में एक पैसे की कमी की। 1 पैसा!?? यदि यह आपके मजाक करने का आइडिया है तो यह बहुत ही बचकाना और अनुचित है। मैंने पिछले सप्‍ताह फ्यूल चैलेंज को लेकर जो आपको चुनौती दी थी, यह उसका सही जवाब नहीं है।’ दरअसल, 24 मई को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही‍ फिटनेस चैलेंज दे डाला था। पीएम मोदी ने इसे स्‍वीकार भी कर लिया था। कांग्रेस अध्‍यक्ष ने इस पर तीखी टिप्‍पणी की थी। राहुल ने ‘फ्यूल चैलेंज हैशटैग’ के साथ ट्वीट किया था, ‘यह जानकर अच्‍छा लगा कि आपने (पीएम मोदी) विराट कोहली के फिटनेस चैलेंज को स्‍वीकार किया। मेरी तरफ से भी आपके के लिए एक चैलेंज है: फ्यूल प्राइस को कम कीजिए नहीं तो कांग्रेस राष्‍ट्रव्‍यापी विरोध-प्रदर्शन कर आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देगी। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा।’

Dear PM,

You've cut the price of Petrol and Diesel today by 1 paisa. ONE paisa!??

If this is your idea of a prank, it’s childish and in poor taste.

P.S. A ONE paisa cut is not a suitable response to the #FuelChallenge I threw you last week. https://t.co/u7xzbUUjDS

