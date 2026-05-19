Petrol Ethnol Blending: पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संबंधी चीजों की सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब भारत सरकार ने कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक ब्लेंडिंग का फैसला लिया है। ऐसे में अब E20 फ्यूल के बजाए E30 फ्यूल मिलेगा।

दरअसल, अब सरकार E22 से लेकर E30 तक के नए फ्यूल ब्लेंड की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कदम को ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है। मौजूदा समय में देश में E20 फ्यूल लागू किया जा रहा है।

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

18 मई को जारी एक नोटिफिकेशन में, भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards – BIS) ने E22, E25, E27 और E30 फ्यूल ब्लेंड के लिए मानक अधिसूचित किए हैं। इन ब्लेंड का मतलब क्रमशः 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल है।

बता दें कि भारत में अभी E20 फ्यूल चल रहा है। केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर भारत ने 30 फीसदी तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए ईंधन मानक जारी कर दिए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने पेट्रोल में 22 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक एथेनॉल ब्लेडिंग के लिए E22, E25, E27 और E30 ईंधन के नए मानक जारी किए हैं।

कच्चे तेल में निर्भरता कम करने की कोशिश

बता दें कि भारत सरकार के इस कदम से साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब विदेशी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। हाल के समय में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण ऊर्जा सुरक्षा बड़ी चिंता बन गई है।

क्या होगा असर?

इस योजना का असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। एथेनॉल आधारित फ्यूल से तेल आयात खर्च कम हो सकता है और पर्यावरण को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, भविष्य में वाहन कंपनियों को अपने इंजन को नए फ्यूल के हिसाब से तैयार करना पड़ सकता है ताकि प्रदर्शन पर असर न पड़े।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाये गए हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘महंगाई मैन’ बताते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। पढ़िए पूरी खबर…