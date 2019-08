उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ राजद्रोह का केस दाखिल, कोर्ट ने लिया संज्ञान

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित अन्य नेताओं के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इन नेताओं के खिलाफ याचिका इसलिए दायर की गई हैं क्योंकि इन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया था। याचिका बिहार के बेतिया कोर्ट में एक वकील मुराद अली ने दाखिल की है। अली का कहना है कि इन नेताओं ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया इसलिए इनके खिालफ राजद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत मामला दायर किया है।

मुराद अली ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘मैंने आईपीसी की धारा 124A (देशद्रोह), 153A (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, भाषा और भाषा के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153B, 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत इन नेताओं के खिलाफ दर्ज कराया है।’ अली ने आगे कहा कि कोर्ट ने उनकी याचिका पर संज्ञान लिया है और मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट केके शाही की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसकी अगली सुनवाई 24 सितंबर को होनी है।

अपनी शिकायत में अली ने आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि ‘इन नेताओं ने भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों के बीच दुश्मनी पैदा करने का कोशिश की। उन्होंने राष्ट्र की अखंडता और एकता को चोट पहुंचाई है। उन्होंने राष्ट्रीय अखंडता और शांति में खलल डालने का काम किया है।

जानना चाहिए कि कश्मीर के अधिकतर नेताओं ने कश्मीर से 370 हटाए जाने का तीखा विरोध किया है। विरोधी नेताओं में मुफ्ती और अब्दुल्ला मुख्य रूप से शामिल हैं।

Bihar: Sedition case filed against Omar Abdullah, Mehbooba Mufti & several others by an advocate, for opposing the abrogation of Article 370, at a court in Bettiah, West Champaran. Advocate says, “Court has taken cognizance of the case, next hearing is on 24th September” (6.8.19) pic.twitter.com/7awfLIBEXs

— ANI (@ANI) August 6, 2019