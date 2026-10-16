Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में संभावित जल संकट की तैयारी के लिए गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी, लेकिन जिले के ज्यादातर चुने हुए प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए।

कम बारिश के बाद पानी की उपलब्धता की समीक्षा करने और आपातकालीन योजना बनाने के लिए बुलाई गई इस बैठक में प्रतिनिधियों के न आने पर विजयवर्गीय ने कहा, “जो लोग नहीं आए, उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अभी त्योहारों का मौसम भी चल रहा है।”

शायद उनके इलाकों में पानी की कोई समस्या नहीं होगी- विजयवर्गीय

जब उन्हें बताया गया कि नौ विधायकों में से केवल चार ही बैठक में आए हैं, तो उन्होंने कहा, “शायद उनके इलाकों में पानी की कोई समस्या ही नहीं होगी।” बैठक में मेयर पुष्यमित्र भार्गव और बीजेपी विधायक मधु वर्मा, महेंद्र हार्डिया और रमेश मेंदोला मौजूद थे।

कई प्रतिनिधियों का न आना इसलिए भी अहम है क्योंकि यह बैठक किसी एक निर्वाचन क्षेत्र की समस्या के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर में संभावित पानी की कमी से निपटने की तैयारी के लिए बुलाई गई थी। हालांकि, मंत्री ने सार्वजनिक रूप से उनके न आने का कारण राजनीतिक मतभेद नहीं बताया।

हालांकि, कांग्रेस ने इस कमी को भुनाते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हवाले से कहा, “देश का पहला वाटर प्लस सिटी, यानी हमारा इंदौर, ऐतिहासिक जल संकट के कगार पर है! लेकिन इंदौर के विधायक, जो आपके (नागरिकों के) वोटों की बदौलत इतरा रहे हैं, उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है।” यह बैठक मध्य प्रदेश, विशेषकर मालवा-नीमार क्षेत्र में कमजोर मानसून को लेकर चिंताओं के बीच हो रही है।

इस साल बारिश औसत से 40 प्रतिशत कम हुई

विजयवर्गीय ने बताया कि इस साल बारिश औसत से करीब 40 प्रतिशत कम हुई है, जिससे आने वाले महीनों में पानी की किल्लत होने की आशंका है। बैठक में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, इंदौर में आमतौर पर सालाना 38-40 इंच बारिश होती है, लेकिन इस साल केवल 23.20 इंच बारिश दर्ज की गई है।

विजयवर्गीय ने कहा, “हम पहले से ही जल संकट के चेतावनी भरे संकेत सुन सकते हैं और हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।” उन्होंने लोगों से पानी बचाने का आग्रह किया और अधिकारियों से पानी की गंभीर होने से पहले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने को कहा। प्रशासन कई उपायों पर विचार कर रहा है, जिनमें बोरवेल की कड़ी निगरानी, ​​जल संरक्षण अभियान और टैंकर से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करना शामिल है।

इस मुद्दे का राजनीतिक पहलू भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि राज्य के साथ-साथ इंदौर नगर निगम में भी उसी की सरकार है। दिसंबर 2025 में भागीरथपुरा में हुई घटना के बाद शहर की पेयजल प्रणाली एक बड़े सार्वजनिक विवाद के केंद्र में आ गई थी। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद पानी की कमी की संभावना पैदा हो गई है।

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मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच अजीबोगरीब बयान दे दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि चीनी और महंगी होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चीनी का सेवन पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…



