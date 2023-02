Perfume IED: घाटी में पहली बार परफ्यूम IED बरामद, छूते ही हो जाता धमाका… गिरफ्तार आतंकी ने किए कई खुलासे

Perfume IED: जम्मू पुलिस ने परफ्यूम आईईडी के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया है।

Perfume IED: जम्मू पुलिस ने पहली बार परफ्यूम आईईडी बरामद किया है। इससे बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी (Image Credit- ANI)

Jammu Police Recovered Perfume IED: जम्मू पुलिस (Jammu Police) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरिफ नाम के इस आतंकी ने 21 जनवरी को 2 धमाकों को अंजाम दिया था। इसके पास से परफ्यूम आईईडी (Perfume IED) भी बरामद किया गया है। आरिफ पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के हैंडलर के संपर्क में बना हुआ था। पूछताछ में इसने कई खुलासे किए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक 20 जनवरी को दो आईईडी प्लांट किए हए थे। अगले दिन दो धमाके किए गए। इन हमलों में 9 लोग घायल हुए थे। इस मामले में आरिफ नाम का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। रियासी का रहने वाला आरिफ सरकारी टीचर है। इसके पास से परफ्यूम बम बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरिफ पिछले तीन साल से पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से संपर्क में था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि आतंकी आरिफ को दिसंबर में 3 आईईडी मिले थे। इनमें से 2 आईईडी का इस्तेमाल नरवाल इलाके में हुए धमाकों में किया गया था। यह लगातार पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। जांच में खुलासा हुआ है कि धमाकों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग पिछले काफी समय से की जा रही थी। Also Read मुस्लिम महिलाएं भी पति को दे सकती हैं तलाक, जानिए क्या होता है ‘खुला’ वैष्णो देवी जा रही बस में भी किया था धमाका पूछताछ में आरिफ ने बताया कि मई 2022 में कटरा जा रही बस में बम धमाका हुआ था। इस धमाके में चार लोगों की मौत हो गई थी वहीं 22 लोग घायल हो गए थे। आरिफ ने माना है कि इस बस में उसने आईईडी लगाया था। क्या होता है परफ्यूम आईईडी पुलिस के मुताबिक पहली बार परफ्यूम आईईडी बरामद किया गया है। इसमें परफ्यूम की बोतल में आईईडी (विस्फोटक) भर दिया जाता है। इसे धमाके वाले स्थान पर रखा जाता है। जैसे ही कोई इस बोतल को हाथ लगाता या इसे दबाने की कोशिश करता हो यह फट जाता। इसे धमाके काफी खतरनाक होते हैं। यह धमाके किसी व्यक्ति के आईईडी से संपर्क में आने के बाद होते हैं इसलिए इनके जानमाल का नुकसान अधिक होता है।

