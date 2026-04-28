पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में ए जी पेरारिवलन को मौत की सजा हुई थी। हालांकि 31 साल से अधिक समय तक जेल में बिताने के बाद उसे बरी कर दिया गया। पेरारिवलन अब वकालत करेगा और इसके लिए उसने सोमवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया। 54 वर्षीय पेरारिवलन मद्रास हाई कोर्ट में वकालत करेगा।

मेरा मकसद एक मशहूर क्रिमिनल वकील बनना नहीं- पेरारिवलन

सोमवार को काले वकील का कोट पहने पेरारिवलन ने कहा कि सालों तक केस करने से उन्हें कानून की पढ़ाई करने की प्रेरणा मिली। पेरारिवलन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मेरा मकसद एक मशहूर क्रिमिनल वकील बनना नहीं है, बल्कि उन हज़ारों कैदियों की आवाज़ बनना है जो सलाखों के पीछे हैं और जिनके पास कोई कानूनी मदद नहीं है। खासकर उन गरीब उम्रकैद की सज़ा पाए कैदियों के लिए जो समय से पहले रिहाई का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे मदद का खर्च नहीं उठा सकते।”

बरी पेरारिवलन ने कहा, “मेरा सपना एक ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाना है जो दोषियों के साथ भेदभाव न करे, और जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों की तरह सज़ा के बाद बरी होने के कानूनों को अपनाए।”

1991 में हुआ था गिरफ्तार

पेरारिवलन को राजीव गांधी हत्याकांड मामले में जून 1991 में गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक सुसाइड बॉम्बिंग में राजीव गांधी की हत्या के कुछ हफ़्ते बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वह इसके बाद हुए कॉन्सपिरेसी केस में दोषी ठहराए गए सात लोगों में से एक था।

सालों तक पेरारिवलन के परिवार और दोस्तों ने तर्क दिया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था या उसे हद से ज़्यादा सज़ा दी गई थी। उसकी मां अर्पुथम अम्मल ने लगातार राजनीतिक नेताओं, मुख्यमंत्रियों, जजों और एक्टिविस्ट्स के सामने याचिका दायर की थी।

मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था बरी

मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया, और उसकी लंबी जेल का हवाला दिया। उसकी मौत की सज़ा को पहले ही उम्रकैद में बदल दिया गया था और आतंकवाद से जुड़े आरोप वापस ले लिए गए थे। जेल से छूटने के तुरंत बाद पेरारिवलन ने कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के तहत बेंगलुरु में डॉ. बी. आर. अंबेडकर लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने 2025 में अपनी डिग्री पूरी की और उसी साल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किया।

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महाराष्ट्र की अदालत ने नितेश राणे को एनएचएआई इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के 2019 के मामले में दोषी ठहराया है और 1 महीने की जेल की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर