Tamilnadu elections results 2026 Live: तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने शुरुआती रुझानों में पेरम्बूर में बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन तिरुचिरापल्ली ईस्ट विधानसभा सीट पर पीछे चल रहे हैं। डीएमके के कब्जे वाली इन दोनों सीटों को विजय ने अपने लॉन्चपैड के रूप में चुना था।

पेरम्बूर की विधानसभा क्षेत्र संख्या 12 है और उत्तरी चेन्नई में चेन्नई नॉर्थ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट पर करीब 2.22 लाख मतदाता है और यह शहर के सबसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों में से एक है। पेरम्बूर सीट द्रविड़ राजनीति का पुराना केंद्र रहा है। पिछले चुनाव में इस सीट पर DMK का वर्चस्व रहा है। 2021 में DMK के आर.डी. सेकर ने 52.53% वोट हासिल कर जीत दर्ज की जबकि PTMK के एन.आर. धनाबालन को लगभग 25.10% वोट मिले।

Tamil Nadu (TN) Election Result 2026 LIVE

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