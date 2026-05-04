Tamilnadu elections results 2026 Live: तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने शुरुआती रुझानों में पेरम्बूर में बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन तिरुचिरापल्ली ईस्ट विधानसभा सीट पर पीछे चल रहे हैं। डीएमके के कब्जे वाली इन दोनों सीटों को विजय ने अपने लॉन्चपैड के रूप में चुना था।
पेरम्बूर की विधानसभा क्षेत्र संख्या 12 है और उत्तरी चेन्नई में चेन्नई नॉर्थ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट पर करीब 2.22 लाख मतदाता है और यह शहर के सबसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों में से एक है। पेरम्बूर सीट द्रविड़ राजनीति का पुराना केंद्र रहा है। पिछले चुनाव में इस सीट पर DMK का वर्चस्व रहा है। 2021 में DMK के आर.डी. सेकर ने 52.53% वोट हासिल कर जीत दर्ज की जबकि PTMK के एन.आर. धनाबालन को लगभग 25.10% वोट मिले।
Tamil Nadu (TN) Election Result 2026 LIVE
Tamil Nadu (TN) Election Result 2026 LIVE: तमिलनाडु चुनाव में क्या हो रहा है?
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Tamilnadu Election Results 2026 Live: बंगाल की सीटों का क्या हाल
Vijay Election Results 2026 Live Updates: विजय की टीवीके की बम बम
शुरुआती रुझान संकेत देते हैं कि विजय की टीवीके तमिलनाडु में लंबे समय से चली आ रही दो-दलीय चुनावी व्यवस्था (DMK-AIDMK) को बदल सकती है।
Tamilnadu Election Results 2026 Live: तिरुचि ईस्ट सीट से पीछे चल रहे हैं विजय
शुरुआती रुझानों में पेरंबूर से विजय आगे चल रहे हैं जबकि वह अपनी तिरुचि ईस्ट सीट से अभी भी पीछे हैं।
तमिलनाडु पर टीवीके 66 सीटों पर आगे
तमिलनाडु में डीएमके 60 जबकि विजय की टीवीके 66 सीटों पर आगे चल रही है।
पेरम्बूर सीट पर विजय आगे
अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने शुरुआती रुझानों में पेरम्बूर में बढ़त बनाए हुए हैं।
Perambur Tiruchirappalli East Election Result 2026 live: विजय थलापति आगे
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में टीवीके (TVK) प्रमुख और अभिनेता विजय पेराम्बूर सीट से डीएमके (DMK) के मौजूदा विधायक आर.डी. शेखर (R.D. Sekar) के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यह मुकाबला हाई-प्रोफाइल माना जा रहा है जिसमें एआईएडीएमके (AIADMK) की थिलागबामा भी मैदान में हैं।