कोरोना के चलते सीमाएं भी बंद होने लगी हैं। बांग्लादेश ने भी भारत के साथ लगती सीमा को सील कर दिया है। मेडिकल वीजा पर भारत आए लोगों का आरोप है कि उन्हें 24 घंटे के भीतर वतन लौटने का आदेश दिया गया है। लेकिन बॉर्डर सील होने से न तो वो इधर के रहे और न ही उधर के। उनकी मांग है कि वतन वापसी कराई जाए।

मेडिकल वीजा पर भारत आए लोगों ने पेट्रापोल बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। बीते दिन बांग्लादेश सरकार ने भारत के साथ लगते बार्डर को सील कर दिया था। मेडिकल वीजा पर आए इन लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी पहले नहीं दी गई। एक तरफ भारत सरकार ने उन्हें 24 घंटे के भीतर वतन लौटने का आदेश दिया है, वहीं बॉर्डर बंद होने से वो वापसी नहीं कर पा रहे।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना ने कहर मचा रखा है। रिकॉर्ड मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट ने जिस तरह से अपना कहर मचाया है उसे देखते हुए तमाम देश भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। जिन देशों की सीमा भारत से लगती है वो अलग तरीके से कोरोना पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बॉर्डर सील करने का फैसला भी शामिल है।

WB: Bangladeshi nationals who had come to India on medical visas staged a protest at Petrapole border after Bangladesh sealed border with India, yesterday

"This has been suddenly announced, we should have been at least 24 hours to return to our country," said a protestor pic.twitter.com/NlrU47fQgw

— ANI (@ANI) April 27, 2021