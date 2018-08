प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग हमेशा आतुर रहते हैं। पीएम मोदी जहां कहीं भी जाते हैं उनके समर्थक उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते हैं और भारी भीड़ जमा हो जाती है। चाहे वह मोदी की कोई रैली हो, या कोई कार्यक्रम या कोई जनसभा, हर जगह प्रधानमंत्री के प्रशंसक उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते हैं। संसद में भी लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लंबी-लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। देश के विभिन्न हिस्से से आए लोग संसद में पीएम मोदी को देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए घंटों तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और उनका इंतजार करते हैं।

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी के इंतजार में लोग लंबी कतार लगाए खड़े दिख रहे हैं। इस तस्वीर को ट्विटर पर पत्रकार अखिलेश शर्मा ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग संसद भवन में कतार लगाकर पीएम मोदी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

People who have come from different parts of the country, waiting to meet PM @narendramodi at Parliament House. pic.twitter.com/TTWkusxmil

— Akhilesh Sharma (@akhileshsharma1) August 7, 2018