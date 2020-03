महाराष्ट्र के यवतमाल में दसवीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। नकल के लिए बदमान ये क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें छात्रों के परिजन बोर्ड की परीक्षा के दौरान उन्हें नकल के लिए पर्चियों फेंकते हुए हुए नजर आए।

वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी जारी किया है। इसमें लोग स्कूल की बाउंड्री वॉल खड़े हैं और लगातार पर्चियां फेंक रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग और स्कूल प्रशासन नकल के प्रति कितना गंभीर है।

एएनआई की खबर के मुताबिक जिला परिषद, महगांव में मंगलवार (2 मार्च, 2020) की इस घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए गए। स्कूल के परीक्षा केंद्र नियंत्रक एएस चौधरी ने कहा कि बाउंड्री वॉल अधूरी रहने की वजह से उन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

यहां देखें वीडियो-

#WATCH Maharashtra: People seen climbing the boundary walls and providing chits to students, writing their class X Matriculation examination at Zila Parishad School, Mahagaon in Yavatmal district. (03.03.2020) pic.twitter.com/IqwC4tdhLQ

— ANI (@ANI) March 3, 2020