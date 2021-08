अफगानिस्तान पर तालिबान अब पूरी तरह से काबिज हो चुका है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ कर भाग चुके हैं और काबुल से निकलने के लिए हवाई अड्डे पर लोगों की भारी भीड़ है। कुछ ऐसे ही हालात अभी अफगानिस्तान के हैं।

अफगानिस्तान ने निकलकर एयर इंडिया के विशेष विमान ने दिल्ली पहुंचे लोगों के चेहरे पर तालिबान का खौफ साफतौर पर देखा जा सकता है। इस विशेष विमान में नेता, मंत्री और आम लोग अपने वतन अफगानिस्तान छोड़कर भारत में शरण लेने पहुंचे है। रविवार को दिल्ली पहुंचते ही एक महिला आईजीआई हवाई अड्डे पर ही रोने लगी। रोते हुए महिला ने कहा- “हमारे दोस्त मारे जा रहे हैं। वे हमें मारने जा रहे हैं। हमारी महिलाओं को कोई और अधिकार नहीं मिलने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दुनिया ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है।”

#WATCH | “I can’t believe the world abandoned #Afghanistan. Our friends are going to get killed. They (Taliban) are going to kill us. Our women are not going to have any more rights,” says a woman who arrived in Delhi from Kabul pic.twitter.com/4mLiKFHApG

— ANI (@ANI) August 15, 2021