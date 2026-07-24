Sonam Wangchuk News: कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद आधी रात के कुछ ही समय बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन विरोध स्थल पर आंदोलन के धीमे पड़ने के कोई खास संकेत नहीं दिखे।

बैरिकेड्स से सैकड़ों लोग बाहर निकल रहे थे, जबकि अंदर जाने के लिए एक और लंबी कतार इंतजार कर रही थी। वॉलंटियर्स भीड़ के बीच खाना के पैकेट, पंखे और पानी बांट रहे थे। डॉक्टर एक कामचलाऊ मेडिकल डेस्क के पीछे बैठे थे, देर रात तक नारे और गाने चलते रहे।

वांगचुक के अनशन खत्म करने की बात जंतर-मंतर तक तुरंत नहीं पहुंची

वांगचुक के अनशन खत्म करने की खबर मौके पर मौजूद कई लोगों तक तुरंत नहीं पहुंची। विरोध प्रदर्शन स्थल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल डेटा ब्लॉक होने के कारण, कई समर्थकों को इलाके से बाहर निकलने के बाद ही इस घटना की जानकारी मिली। लाइन में खड़े अन्य लोग अनजान ही रहे। विरोध प्रदर्शन में शामिल एक छात्र अविक ने कहा, “हम जामा मस्जिद में खाना खाने गए थे। वहां हमें नेटवर्क मिला और हमने देखा कि यह घटना हुई है। फिर हम वापस आ गए।”

वांगचुक 28 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, जहां कॉकरोच जनता पार्टी कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। 24 जुलाई को लगभग 12.45 बजे, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद अपनी भूख हड़ताल तोड़ी।

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि देश में संभावित हिंसा को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने पर सहमति जताई है और जल्द ही इस निर्णय के पीछे की परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देंगे।

मुद्दे मायने रखते हैं- जंतर-मंतर पर महिला

खबर सुनने के बाद जंतर मंतर लौट आए कई लोगों के लिए वांगचुक के फैसले से उनके वहां होने का मकसद नहीं बदला। जंतर मंतर पर लौटी एक महिला ने कहा, “मुझे लगता है कि ध्यान किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित होने के बजाय मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि मुद्दे ही मायने रखते हैं।”

उन्होंने कहा, “लोग आते-जाते रहते हैं, लेकिन यह लोगों की जिंदगियों का सवाल है। यह उन 21 जिंदगियों का सवाल है जो अब हमारे बीच नहीं हैं।” नड्डा की ओर से वांगचुक को जूस ऑफर करने वाली तस्वीरों का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, “राजनीति समझने वाले लोग जानते हैं कि इसका क्या मतलब है।”

हम यहां 24 घंटे मौजूद हैं

आधी रात को भी वॉलंटियर्स लोगों की लाइन को अंदर जाने में मदद करते रहे और उन्हें खाने-पीने की चीजें देते रहे। सप्लाई का इंतजाम करने वाले वॉलंटियर्स में से एक कृष्णा यादव ने बताया कि यह प्रदर्शन देश भर से मिले दान के सहारे चल रहा था। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों ने दवाइयां भेजीं, तो कुछ ने खाना भेजा। उनकी मदद से ही यह प्रदर्शन जारी रहा।” जब उनसे पूछा गया कि क्या वांगचुक के अनशन खत्म करने से कुछ बदलेगा, तो उन्होंने कहा कि प्रदर्शन तो जारी रहेगा, “हम यहां 24 घंटे मौजूद हैं।”

हालांकि, सप्लाई कम हो गई है। अविक के दोस्त और साथी आयुष ने बताया, “क्योंकि यहां आसपास सब कुछ बंद है, इसलिए ऑर्डर मुश्किल से आ रहे हैं। अगर आप डिलीवरी ऐप्स देखें, तो यह लोकेशन अब दिखाई नहीं देती। अगर आप लोकेशन डालते हैं, तो कोई दूसरा इलाका दिखाई देता है, या फिर कुछ भी नहीं दिखाई देता।”

हम तो कल भी यहीं होंगे- वॉलटिंयर

एक वॉलटिंयर ने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह से कहा, “अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है।” लड़कों में से एक ने जवाब दिया, “कोई बात नहीं, हम तो कल भी यहीं होंगे।”

प्रदर्शनकारियों में इस बात पर एकमत नहीं था कि आगे क्या होना चाहिए। कुछ का कहना था कि ध्यान प्रधान के इस्तीफे से हटकर जवाबदेही की व्यापक मांग पर केंद्रित हो गया है। वहीं कुछ अन्य का कहना था कि मूल मांगें अभी भी बदली नहीं है। प्रदर्शनकारी और वॉलिंटियर विकांत ने कहा, “हमने आपको लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का मौका दिया है। अगर हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब दीजिए। कम से कम माफी तो मांगिए। खुलकर कहिए, ‘मुझसे गलती हुई है।’ फिर बाद में उसे सुधार लीजिए।”

हालांकि, अविक को लगा कि वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद विरोध प्रदर्शन की गति कुछ धीमी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, “विरोध प्रदर्शन भले ही धीमा पड़ जाए, लेकिन यह एक व्यक्ति से कहीं अधिक व्यापक हो गया है।” उन्होंने आगे कहा कि छात्र इस आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। उन्होंने कहा, “हर कोई एक चेहरा है। हर कोई एक नेता है।”

विरोध प्रदर्शन ने अपना अलग ही रूप ले लिया है। केंद्र सरकार द्वारा वांगचुक के साथ लंबी बातचीत खत्म करने के बावजूद, जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की आशा और आंदोलन को अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है।

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