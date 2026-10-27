दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस पार्टी की रैली को लेकर व्यापारियों के संगठन CTI (चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री) ने फिर चिंता जताई है। इस रैली को लेकर वैकल्पिक स्थान सुझाते हुए व्यापारियों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा है। CTI ने पत्र में प्रस्तावित रैली को 10 नवंबर तक, यानी भाई दूज के बाद तक टालने की मांग की है।

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि कारोबारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 31 अक्टूबर और एक नवंबर को अवरोधक लगाए जाने और सड़कें बंद किए जाने से त्योहारी खरीदारी के इस महत्वपूर्ण समय में ग्राहक दुकानों तक पहुंच पाएंगे या नहीं।

न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए करोल बाग टैंक रोड मार्केट के व्यापार संगठन के सचिव रंजित गंगवाल ने कहा कि व्यापारियों की तरफ से कांग्रेस से निवेदन किया गया है कि वो बुराड़ी में विरोध प्रदर्शन करें और आम लोगों को शांति से रहने दें। उन्होंने कहा कि पब्लिक बहुत परेशान हैं। इस समय वो दौर चल रहा है, जो मुगलों के टाइम में भी नहीं चल रहा था। लोग काम-धंधों को लेकर परेशान हैं। खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, व्यापारी भगवान भरोसे है।

Delhi: Ranjit Gangwal, Secretary of the Trade Association of Karol Bagh’s Tank Road Market, reacting to the INDIA bloc’s proposed rally at Ramlila Maidan on November 1, says, “We request them to consider our demands through discussion and hold their protest in Burari instead. Let… pic.twitter.com/KhMxyZ90e3 — IANS (@ians_india) October 27, 2026

रंजित गंगवाल ने यह भी दावा किया कि जिस दिन से कांग्रेस ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान किया है, मार्केट में आने वाले लोगों की संख्या घट गई है। उन्होंने कहा कि पहलेजब दिवाली में 10-15 दिन बचे होते थे, तो बाजार में बहुत चहल-पहल होती थी, चलने की भी जगह नहीं बचती थी, और पूरा बाजार रोशनी से सजा होता था। आज आप बाजार में कहीं भी जाकर आराम से बल्ला-गेंद या क्रिकेट खेल सकते हैं। बाजार में कोई कारोबार ही नहीं है।

कांग्रेस का दावा- रैली में आएंंगे दस लाख लोग

कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस प्रस्तावित रैली मे ंदस लाख लोगों के आने का दावा किया है। इस पर CTI ने कहा कि 10 लाख लोगों की भीड़ के कारण दिल्ली में 15,000 से 20,000 वाहन आ सकते हैं। इनमें 10,000 से 12,000 बस और 5,000 से 7,000 छोटी गाड़ियां शामिल होंगी जिनमें कार, मिनी बस तथा टेंपो ट्रैवलर शामिल हैं।

कारोबारी संगठन ने सवाल उठाया कि इन वाहनों को कहां खड़ा किया जाएगा। CTI का दावा है कि रामलीला मैदान के आसपास के क्षेत्र में 200 वाहनों के लिए भी कोई अधिकृत पार्किंग सुविधा नहीं है। संगठन के अनुसार, एक ट्रक के भी फंसने से कई घंटे तक यातायात बाधित हो सकता है।सीटीआई ने सुझाव दिया है कि अगर रैली को टालना संभव नहीं है, तो कारोबार पर असर कम करने के लिए इसे बुराड़ी मैदान या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाए।

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