Rajasthan News: राजस्थान के झालावाड़ में रहने वाले और गैर-अधिसूचित कंजर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मनोज कुमार इस साल के शुरुआत में होम गार्ड के तौर पर सरकारी नौकरी पाने वाले अपने समुदाय के पहले व्यक्ति बने।

युवक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैंने पहले भी आवेदन किया था, लेकिन मुझे कभी नौकरी के लिए बुलाया नहीं गया। इसलिए, इस बार मैं उत्साहित नहीं था क्योंकि मुझे कोई समर्थन नहीं मिला। साथ ही, आमतौर पर लोग हमारे समुदाय के लोगों को नौकरी नहीं देते।” कुमार ने आगे कहा, “लेकिन जब यहां की पुलिस को मेरे सपने के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। इस बार मेरा चयन हो गया।”

हाल ही में मनोज कुमार के दो भाइयों को भी प्राइवेट कंपनी राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स में नौकरी मिल गई है। उनकी सफलता के पीछे लगभग एक साल तक चला एक अभियान है, जिसने झालावाड़ के जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सूचना प्रौद्योगिकी और जिला परिषद जैसे कई विभागों के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्राइवेट कंपनियों और स्कूलों को एक साथ लाकर कुमार की जनजाति को समाज के हाशिए से बाहर निकालने का काम किया।

कंजर समुदाय के लोगों की हालत ऐसी रही है कि उनकी बस्तियों को ‘उप-बस्ती’ कहा जाता है। लगभग एक साल पहले, झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मदन लाल और हेड कांस्टेबल बाबूलाल को इन उप-बस्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष टीम का नेतृत्व करने का काम सौंपा था।

पिछले साल जुलाई में झालावाड़ में तैनात एसपी ने एक पैटर्न देखा, दशकों से इन कैंपों में रहने वाले लोगों के खिलाफ चोरी, सेंधमारी, लूट और डकैती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। अकेले झालावाड़ में, इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के खिलाफ हर साल लगभग 150 से 200 आपराधिक मामले दर्ज किए जाते थे।

पेट की मजबूरी के कारण कर रहे थे अपराध- एसपी

एसपी ने कहा, “लेकिन इस स्थिति को सिर्फ अपराध के आंकड़ों से समझना काफी नहीं है। मैंने इस समुदाय के किसी भी व्यक्ति को कभी बड़े घर या बड़ी गाड़ी में नहीं देखा। यहां तक ​​कि जो लोग अपराध में शामिल थे, वे भी दौलत नहीं जमा कर पाए। उनकी बस्तियों में कच्चे घर थे। वे जो अपराध कर रहे थे, वे ‘पेट की मजबूरी’ (भूख की मजबूरी) के कारण थे।”

उन्होंने कहा कि लंबे समय तक शिक्षा से दूर रहने, गरीबी, रोजगार के सीमित अवसरों और पूरे समुदाय से जुड़ी आपराधिक छवि ने एक बुरा सामाजिक-आर्थिक चक्र बना दिया था। कुमार ने कहा, “एक तरफ, इस छवि के कारण सम्मानजनक रोजगार के अवसर सीमित हो गए, तो दूसरी तरफ, शिक्षा और संसाधनों की कमी के कारण नई पीढ़ी के कुछ लोग भी उसी रास्ते पर चल पड़े।”

एएसआई लाल और अन्य लोगों के घर-घर जाकर किए गए सर्वे से पता चला कि झालावाड़ में कंजर समुदाय के लगभग 4100 लोग जिले की दो जगहों झालरापाटन और गंगाधर में रहते हैं।

इस काम में कई चुनौतियां भी थीं। इस अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, “उनमें से कई लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, न आधार, न वोटर आईडी, न राशन कार्ड। किसी ने उनकी परवाह नहीं की।” अधिकारी ने आगे कहा, “जिनके पास वोटर कार्ड थे, उनमें से भी कई लोग वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वजह यह थी कि उनमें से कई लोगों के खिलाफ वारंट जारी थे और पोलिंग बूथ पर पुलिस वालों को देखते ही वे भाग जाते थे।”

सरकार के अलग-अलग विभागों ने उठाए कदम

पिछले एक साल में सरकार के अलग-अलग विभागों ने कदम उठाए। इसमें पुलिस ने ‘नया सवेरा’ नाम का अभियान चलाया। एक मीटिंग में, समुदाय के लोगों को अपराध छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कई लोगों ने खुद एसपी के सामने शपथ ली। अब तक, लगभग 2,000 लोगों ने ऐसी शपथ ली है।

इसके बाद जिला प्रशासन ने विभागों को एक साथ लाकर उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी और दूसरे डॉक्यूमेंट बनवाए। साथ ही, उन्हें बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई। अब तक, लगभग 154 लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। फिर, साफ-सफाई, बीमारियों के इलाज, कुपोषण और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए झालावाड़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी साजिद खान और प्राइवेट मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर हेल्थ कैंप लगाए गए।

श्मशान घाट भी मिला

ग्राम पंचायतों के समन्वय से बस्तियों को आपस में जुड़े हुए रास्ते और एक श्मशान घाट भी मिल गया। बिरिया खेड़ी उप-बस्ती के मुखिया प्रहलाद सिंह ने कहा, “पहले, हम अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार कहीं भी जगह मिलने पर कर देते थे। लेकिन अब, एक पक्का श्मशान घाट बन गया है।”

अधिकारियों ने बताया कि समुदाय के लोग अवैध शराब बनाने और पीने में भी शामिल रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, “कई मामलों में, बच्चे भी यह शराब पीते हैं। इन कैंपों में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग कम ही मिलते हैं, क्योंकि जिंदगी भर अवैध शराब पीने से लिवर सिरोसिस जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं और उनकी उम्र कम हो जाती है।”

नवजीवन योजना को लागू किया गया

यहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ‘नवजीवन योजना’ को बहुत ध्यान से लागू किया गया। मुख्य रूप से, यह योजना ऐसे परिवारों के बच्चों को फिर से बसाने और पढ़ाई-लिखाई में मदद देती है ताकि वे अपनी स्कूल की पढ़ाई जारी रख सकें। एएसआई लाल ने कहा, “इस योजना के तहत समुदाय के बच्चों का पांच स्कूलों में दाखिला कराया गया था, लेकिन जानकारी की कमी और बहुत खराब आर्थिक हालात के कारण, वे अक्सर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे, जिससे अनपढ़ता लगातार बढ़ रही थी।”

इसलिए, पुनर्वास कार्यक्रम का मुख्य मकसद समुदाय के लोगों को शिक्षा के महत्व और इस बात के लिए प्रेरित करना था कि शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध है। बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, पढ़ाई का सामान, पौष्टिक खाना और आने-जाने की सुविधा दी गई। मौजूदा शैक्षणिक सत्र में लगभग 165 नए दाखिलों के साथ, इन कैंपों के लगभग 900 बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

इसके बाद मानव तस्करी का मामला सामने आया। आर्थिक तंगी के कारण, कई परिवारों पर आरोप था कि वे अपनी नाबालिग बेटियों को वेश्यावृत्ति के लिए बेच रहे थे। जिला पुलिस ने एक अंतर-राज्यीय गिरोह का पर्दाफ़ाश करने के लिए अभियान चलाया और दूसरे शहरों व राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर 14 नाबालिगों को बचाया।

इस अभियान की प्रमुख सफलताओं में से एक मार्च में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के साथ एक एमओयू पर साइन होने के साथ मिली। बस्तियों में रोजगार शिविरों का आयोजन किया गया ताकि लोगों को मिल में स्थायी रोजगार के अवसरों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, साथ ही कंपनी की श्रमिक बस्ती में मुफ्त आवास सुविधा भी प्रदान की जा सके।

अब तक जिले में समुदाय के 170 महिलाओं और पुरुषों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। लगभग 100 परिवारों को आरटीएम में स्थायी रोजगार से जोड़ा गया है। युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

आरटीएम के अध्यक्ष रोहित अरोड़ा ने कहा, “हमने उन्हें प्रशिक्षु के रूप में आरंभ किया और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा।” अपने रोजगार दस्तावेजों को दिखाते हुए बिरिया खेड़ी के भगवानी सिंह ने कहा, “हमारे पास कोई रोजगार नहीं था और हम अवैध शराब बनाते थे। अब मैं एक मिल में काम कर रहा हूं।” किशनपुरा के सुजान ने बताया कि उनके परिवार के सात सदस्य मिल में काम करते हैं।

आपराधिक मामलों में आई कमी

इन बस्तियों में आवास संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए, सरकारी योजनाओं के तहत इन बस्तियों के 360 लोगों को आवासीय पट्टे आवंटित किए गए हैं। समुदाय के लोगों से जुड़े आपराधिक मामलों की संख्या में कमी आई है। पहले औसतन 150-200 आपराधिक मामले होते थे, लेकिन 1 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच ऐसे केवल नौ मामले दर्ज किए गए हैं।

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