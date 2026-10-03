कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को ‘सत्याग्रह’ नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देशभर में विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों की जानकारी को एक जगह लाना है।

यह प्लेटफॉर्म महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के एक दिन बाद लॉन्च किया गया। राहुल गांधी ने इसके जरिए महात्मा गांधी के “सत्याग्रह” यानी सत्य के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष के विचार को आगे बढ़ाने की बात कही।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि इस वेबसाइट के जरिए प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन और मुद्दे की जानकारी साझा कर सकेंगे। साथ ही, इंटरैक्टिव मैप के माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे समान आंदोलनों को खोज सकेंगे और सीधे समर्थन भी मांग सकेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि देशभर में लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और अक्सर अकेले लड़ रहे हैं। Gen Z, छात्र, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएँ – हर संघर्ष की अपनी कहानी है। पर जो आवाज़ अकेली उठती है, वो अक्सर दब जाती है। ‘सत्याग्रह’ इन्हीं आवाज़ों को एक नक्शे पर साथ लाने की पहल है। बापू ने यही सिखाया था कि सच सबसे बड़ा हथियार है। पर उससे भी बड़ा हथियार है, एकता में सच के साथ खड़े होना। अगर आप भी किसी अन्याय से लड़ रहे हैं, अपनी कहानी भेजिए। दो मिनट लगेंगे।

देशभर में लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं – और अक्सर अकेले लड़ रहे हैं।



Gen Z, छात्र, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएँ – हर संघर्ष की अपनी कहानी है। पर जो आवाज़ अकेली उठती है, वो अक्सर दब जाती है।



'सत्याग्रह' इन्हीं आवाज़ों को एक नक्शे पर साथ लाने की पहल है।



बापू ने यही सिखाया था… pic.twitter.com/X8jUwnyLBO — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि आपकी कहानी नक्शे पर आएगी। आप देखेंगे कि आपकी तरह और कौन-कौन लड़ रहा है। और मैं जो कर सकता हूँ, करूँगा – संसद में, सड़क पर, खत लिखकर, जहां भी मेरी ज़रूरत हो वहां आपके साथ खड़े होकर, नेता विपक्ष के रूप में ये मेरी ज़िम्मेदारी है।

राहुल गांधी ने इस पोस्ट के साथ जारी वीडियो में कहा कि देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों की जानकारी को एक जगह लाना लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई छात्रों की बात कर रहा है, कोई महिलाओं के मुद्दे उठा रहा है तो कोई महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उनके मुताबिक, देशभर में लाखों अलग-अलग प्रदर्शन चल रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हूं और मैं चाहता था कि इन सभी प्रदर्शनों की जानकारी एक जगह जुटाई जाए। इसलिए हमने आपके लिए “सत्याग्रह” वेबसाइट लॉन्च की है।

उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनका आंदोलन छोटा हो या बड़ा, वे वेबसाइट पर अपना नाम, अपने संगठन या समूह का नाम और अपने प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी प्रदर्शनकारी को मदद की जरूरत है या वह उनसे सहयोग चाहता है, तो वे उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

‘राहुल गांधी ने कभी कैमरों के सामने आंसू नहीं बहाए’, AAP की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस में शामिल

आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि मैंने देखा कि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। उन्होंने हमें और बाकी सभी को इस मुद्दे के बारे में जागरूक किया है। पढ़ें पूरी खबर।