Sonia Gandhi Book News: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: a Journey of Love) को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्रकाशित करने वाला था, लेकिन वह अब ऐसा नहीं करेगा। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है।

सूत्रों ने बताया कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया किताब के एक हिस्से में कुछ बदलाव और चीजे हटाना चाहता था, लेकिन लेखिका ने इसे अस्वीकार कर दिया था। पेंगुइन इंडिया के बाहर होने के बाद, कई भारतीय प्रकाशक अब इस दौड़ में शामिल हैं और खबर है कि हार्पर कॉलिन्स भारत में किताब को पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के करीब है।

अल्फ्रेड ए. नॉफ ने की थी घोषणा

10 नवंबर को रिलीज होने वाली इस किताब की घोषणा सबसे पहले अमेरिका स्थित अल्फ्रेड ए. नॉफ ने की थी, जो पेंगुइन रैंडम हाउस की एक शाखा है। नॉफ ने बताया था कि इस किताब की पहली छपाई 100000 प्रतियों की होगी।

सोनिया गांधी ने पहले भी दूसरी किताबें लिखी और संपादित की हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस किताब पर काम किया है, उनके अनुसार यह उनके जीवन का सबसे निजी और अहम विवरण है। नॉफ ने इसे “दुनिया की सबसे प्रमुख महिला नेताओं में से एक का एक सम्मोहक संस्मरण” बताया है।

नॉफ की विज्ञप्ति में सोनिया गांधी के हवाले से कहा गया है, “मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन कुछ ही वृत्तांत उनकी प्रेरणाओं, उनके कार्यों और यहां तक ​​कि उनकी मानवीय कमियों की सच्चाई तक पहुंच पाए हैं। मेरी कहानी पाठकों को उन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का एक अनूठा दृष्टिकोण भी प्रदान करती है जिन्हें मैंने छह दशकों में देखा है।”

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इस साल की शुरुआत में चर्चा में आया

इस साल की शुरुआत में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एक बयान जारी किया था कि उसने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के संस्मरण “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” को प्रकाशित नहीं किया था, लेकिन राहुल गांधी ने संसद में इसकी एक हार्ड कॉपी दिखाई थी। मीडिया में नरवणे के संस्मरणों के अंश प्रकाशित हुए थे, जिनमें गलवान में भारत-चीन संघर्ष और अग्निपथ योजना का जिक्र शामिल था।

इस साल जून में, इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले खबर दी थी कि कैसे पीआरएचआई ने मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित उपन्यासकार जो सैको की किताब ‘द वन्स एंड फ्यूचर रायट’ के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। तब, सीईओ श्रीनागेश ने कहा था कि प्रकाशक ने कानूनी जांच प्रक्रिया के दौरान लेखक के साथ कुछ विषयवस्तु संबंधी मुद्दों को उठाया था, जिनमें भारत की गलत सीमाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा भी शामिल था।

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की आत्मकथा को लेकर बृहस्पतिवार कहा कि “पापा ऊपर से अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे।” सोनिया गांधी की आत्मकथा इस साल नवंबर में बाजार में आने वाली है। राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी मां की कहानी उन करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी, जो उनसे प्यार करते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…