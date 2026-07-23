दिल्ली के एक अस्पताल के बिस्तर पर सर्जरी के बाद लेटे हुए 25 साल के इरशाद शेख ने बताया कि 20 जुलाई को उनके साथ में जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। बुधवार को लेडी हार्डिंग अस्पताल के वार्ड से इंडियन एक्सप्रेस को शेख ने बताया कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में हिस्सा लेने आए थे।

उन्होंने कहा कि तभी एक आरएएफ जवान की ओर से चलाए गए कई छर्रों की चपेट में वह आ गए। संसद मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उस दिन दिल्ली पुलिस के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी ड्यूटी पर तैनात थी। यह आमना-सामना जल्द ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा लाठी और आंसू गैस के इस्तेमाल के साथ झड़प में बदल गया।

बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस ने छर्रों के इस्तेमाल से इनकार किया। जब लेडी हार्डिंग अस्पताल की डायरेक्टर डॉ. हिमानी अहलूवालिया से पूछा गया कि क्या शेख को छर्रों से चोट लगी थी और उनके इलाज की प्रकृति क्या थी, तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

यह चोट पेलेट गन से लगी- अधिकारी

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि पेलेट इंजरी का मतलब चोट की प्रकृति से है। यह तेजी से फेंकी गई किसी छोटी वस्तुओं की वजह से हो सकती है। एक अधिकारी ने कहा, “यह चोट पेलेट गन से लगी है या नहीं, इसका वैज्ञानिक रूप से फोरेंसिक जांच के आधार पर निर्धारण किया जाना आवश्यक है।”

पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए

इरशाद ने कहा, “विरोध प्रदर्शन का आह्वान सुबह करीब 9 बजे हुआ था, इसलिए 9 से 11 बजे तक मैं केरल भवन के पास, विरोध स्थल के नजदीक था। फिर मेरी दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक एक बैठक थी। बैठक समाप्त होने के बाद मैं वापस आ गया।”

उन्होंने कहा, “मैं जंतर-मंतर के पास अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ चल रहा था, तभी सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम थोड़ा पीछे हट गए। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। मेरी आंखों में खुजली होने लगी। एक मिनट के लिए जैसे सब कुछ अंधेरा हो गया। जब हम वापस मुड़े, तो पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी, इसलिए हम रुक गए। मैं पुलिसकर्मियों के पास गया और उनसे विनती की, ‘महोदय, हमें मत पीटिए। हम छात्र हैं। हम आपके देश के नागरिक हैं। हम आतंकवादी नहीं हैं’।”

आरएएफ जवान के हाथ में बंदूक थी

इरशाद ने बताया, “एक आरएएफ जवान मेरे सामने आया।” उसने कहा, “उसके हाथ में बंदूक थी। उसने मुझे बंदूक दिखाई। मुझे लगा कि वह सिर्फ मुझे धमका रहा है, गोली नहीं चलाएगा।” उन्होंने बताया कि उनके पीछे चीख-पुकार और लाठियों से लोगों को पीटे जाने की आवाजें आ रही थीं। उसने कहा, “फिर नीली वर्दी पहने एक आदमी ने मेरे चेहरे पर बंदूक तान दी और मुझे गोली मार दी। सब कुछ सन्नाटा छा गया।”

इरशाद ने बताया, “मुझे कई छर्रे लगे। पहले मुझे कुछ सड़ी हुई गंध आई। फिर मेरी दाहिनी भौं पर कुछ चुभ गया। छर्रे मेरी दाहिनी आंख को भेदते हुए मेरे गाल और नाक पर जा लगे। फिर, छर्रे मेरी ठोड़ी पर लगे और मेरी गर्दन, कंधे और छाती पर बिखर गईं। मुझे अपनी जीभ पर खून का स्वाद आ रहा था। मैंने अपनी उंगलियां अपने चेहरे पर रखीं और हर जगह से खून बह रहा था।”

इरशाद ने बताया कि चोट लगने के बावजूद वह बेहोश नहीं हुए। उन्होंने कहा, “पुलिस की तरफ से कोई सायरन या चेतावनी नहीं आई। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको खून से लथपथ मेरी वीडियो मिल जाएंगी। मैं वहां से चलकर चला गया। कुछ राहगीरों ने मेरे चेहरे पर कपड़ा रखा और मुझे बाहर ले गए।”

इरशाद शाम करीब 5 बजे लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने पहले आपातकालीन विभाग में उनका इलाज किया और फिर उन्हें वार्ड में ट्रांसफर कर दिया।

उन्होंने कहा, “अस्पताल पहुंचने पर मेरे घावों की सफाई की गई और इलाज करने वाले कर्मचारियों ने मुझे बताया कि मेरे चेहरे, आंखों और गर्दन में छर्रे फंसे हुए हैं। उस समय उन्होंने कहा कि रात में कोई सर्जन उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझे कुछ दवाइयां दीं। अगले दिन तक इंतजार करने को कहा गया। अगले दिन (मंगलवार) दोपहर को, ईएनटी सर्जनों द्वारा मेरा ऑपरेशन किया गया और मैंने साइन किए।”

इरशाद के अनुसार, इलाज करने वाले डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि एक छर्रा मेरी बाईं आंख के पास लगा हुआ था। डॉक्टरों का कहना था कि अगर वह वहीं रहता तो मेरी आंख पर असर पड़ सकता था। उन्होंने कहा, “एक और मेरी गर्दन के पास में फंसा हुआ था।

कब से शुरू हुआ पेलेट गन का इस्तेमाल

जम्मू-कश्मीर में 2010 की अशांति के समय से ही केंद्रीय बलों ने भीड़ को काबू करने के लिए पेलेट गन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तब से, इनका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में 2016 के विरोध प्रदर्शनों, मणिपुर में 2023 की हिंसा, पंजाब-हरियाणा में 2024 के किसान विरोध प्रदर्शनों और लेह में 2025 के आंदोलन के दौरान किया गया है।

जेपी नड्डा इरशाद से मिलने आए

इस बीच, इरशाद को मंगलवार को ईएनटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वे अभी भी भर्ती हैं। उसी दिन बाद में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनसे मिलने आए। इरशाद ने बताया, “उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, ‘चिंता मत करो। तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं’।”

उनके अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने यह भी पूछा कि वे विरोध प्रदर्शन में क्यों गए थे। उन्होंने कहा, “मैंने उनसे कहा कि वहां जाना मेरा फर्ज़ था। मैं विरोध प्रदर्शन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मुझे उस मकसद पर भरोसा था।”

हालांकि, जबलपुर में इरशाद के परिवार को पता है कि क्या हुआ, उन्होंने उनसे दिल्ली की यात्रा न करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, “मेरे करीबी दोस्त बारी-बारी से मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने यहां मेरा ख्याल रखा है। मैं बस जल्दी ठीक होना चाहता हूं।” उन्होंने कहा, गोलीबारी कभी नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने कहा, “मैं सरकार से मुआवजा चाहता हूं।”

इसके बाद इरशाद ने उस जिंदगी के बारे में बात की जिसकी कल्पना उन्होंने 20 जुलाई से पहले की थी। उन्होंने कहा, “मैंने इंदौर से एमबीए किया है। अगले पांच सालों में, मैं अपने दायरे और ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूं और लगातार सीखते रहना चाहता हूं। मैं बदलाव का हिस्सा बनना चाहता हूं।”

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