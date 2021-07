IT मंत्री से कॉपी छीनकर फाड़ने पर सरकार आक्रामक, MP को सस्पेंड करने की मांग, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की भी तैयारी

मानसून सत्र का आगाज जोरदार हंगामे के साथ हुआ था और अब स्थितियां और तनावपूर्ण होती जा रही हैं। गुरुवार को TMC सांसद शांतनु सेन ने नए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कॉपी छीनकर, कॉपी फाड़ दी। जिस पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अब टीएमसी सांसद के खिलाफ विशेषाधिकारी प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा में पेगासस जासूसी विवाद पर सरकार का बयान पेश करने के लिए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव खड़े हुए तो विपक्ष के सांसद वहां पहुंच गए, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। मंत्री के बयान की कॉपी फाड़ कर उसके टुकड़े हवा में फेंके गए।

TMC सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती है सरकार: सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ दुर्व्यवहार करने वाले टीएमसी सांसदों के खिलाफ सरकार विशेषाधिकारी प्रस्ताव लाएगी। केंद्र सरकार उपसभापति से शांतनु सेन को निलंबित करने की अपील करेगी।

Government to bring privilege motion against TMC MPs who misbehaved with IT Minister Ashwini Vaishnaw while he was reading the statement on ‘Pegasus Project’ report in Rajya Sabha: Sources

हाथ से छीन फाड़ दिया बयान: दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश ने बयान देने के लिए वैष्णव का नाम पुकारा। इसी समय, TMC और कुछ विपक्षी दल के सदस्य सभापति के आसन के करीब आ गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और मंत्री के बयान की कॉपी फाड़ कर उसके टुकड़े हवा में लहरा दिए। केंद्रीय मंत्री वैष्णव हंगामे और शोरगुल के कारण अपना बयान पूरा नहीं पढ़ सके। लिहाजा उन्होंने इसे सदन के पटल पर रख दिया।

राज्यसभा स्थगित: उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से असंसदीय व्यवहार ना करने की अपील की लेकिन जब उनकी एक ना सुनी गई तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भी विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामा किया था। इसके चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने पेगासस जासूसी विवाद सहित कुछ अन्य मुद्दों पर सदन में नारेबाजी की।

BJP ने साधा निशाना: सदन के स्थगन के बाद इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस और टीएमसी को घेरते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष, खास तौर पर टीएमसी और कांग्रेस सदस्य, राजनीतिक विरोध करने में इतने नीचे गिर गए हैं कि अब देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज एक मंत्री के हाथ से बयान की कॉपी छीन ली गई जब वह बयान दे रहे थे।

The Opposition especially members of TMC & Congress will stoop so low as to while being political opponents, they’ll do things to damage country’s reputation. Today in the House one of the members snatched papers from the Minister who was making statement: MoS MEA Meenakshi Lekhi pic.twitter.com/UIJwewGa8Q

— ANI (@ANI) July 22, 2021