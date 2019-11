पीडीपी के सांसद नजीर अहमद लावे को उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना महंगा पड़ गया है। राज्यसभा सांसद लावे को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। पीडीपी इस बात से नाराज थी कि उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने क्यों गए थे। उनपर पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर कार्रवाई की गई है तथा उन्हें पार्टी की मूल सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है।

बता दें कि पहली बार नहीं है जब नजीर सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले वह संविधान की प्रतियां फाड़ने के चलते भी खबरों में रहे हैं। नजीर ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के विरोध में संविधान की किताब फाड़ दी थी।

Peoples Democratic Party (PDP) has expelled party’s Rajya Sabha MP, Nazir Ahmad Laway (in pic) for attending the swearing-in ceremony of newly-appointed Lieutenant-Governor of Jammu and Kashmir, GC Murmu. pic.twitter.com/Za1UousrW5

— ANI (@ANI) November 1, 2019