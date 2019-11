जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजनीतिक दलों में रोष व्याप्त है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कई बार केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। इसी कड़ी में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी की एक तस्वीर को रिट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल पीएम मोदी गुजरात के गांधीनगर में अपनी मां से मिलने पहुंचे थे।

इस मौके पर न्यूज एजेंसी एएनआई ने पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर शेयर की है। इसी ट्वीट को इल्तिजा मुफ्ती ने रिट्वीट करते हुए निशाना साधा है। इल्तिजा ने लिखा है। यह तस्वीर दिल को छू लेने वाली है। लेकिन पिछले तीन महीनों से आपने मेरी मां को गैरकानूनी रूप से नजरबंद कर रखा है। आपने कई मेरी मां के साथ- साथ हजारों राजनीतिज्ञों, सिविल सोसाइटी के लोगों और नाबालिग बच्चों को भी हिरासत में रखा है। उन मांओं को अपने बच्चों से आप कबतक अलग रखेंगे?

Heartwarming PM sir @narendramodi .But its been 3 months since you illegally detained my mother along with thousands of politicians,civil society members & minor boys. How much longer will you separate those mothers from their sons for? https://t.co/ZHd7qjL4sr

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 1, 2019