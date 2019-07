Delhi Congress: गोवा और कर्नाटक में सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ कि एक और मुसीबत कांग्रेस के हिस्से आती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में कोल्डवार होता दिख रहा है। दरअसल, दिल्ली के तीन कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ, देवेंद्र यादव और राजेश लिलोठिया ने शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखकर शीला दीक्षित की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जताई है। इन लोगों ने ब्लॉक कमेटी भंग करने और पर्यवेक्षकों की नियुक्त को गलत बताते हुए सवाल उठाया है।

दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीसी चाको ने शीला दीक्षित को पत्र लिख अपनी नाराजगी जताई है और इसके साथ ही आरोप लगाया है कि बिना उन्हें सूचित किए शीला दीक्षित ने 14 जिला कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक और 280 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक नियुक्त किए। चाको ने इसे एक तरफा फैसला बताया है। पीसी चाको ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह फैसला शीला दीक्षित ने खुद किया है और इस बात की जानकारी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्षों को भी नहीं दी गई।

3 Working Pres. of Delhi Pradesh Congress Committee-Harun Yusuf,Devender Yadav, Rajesh Lilothia, have written to Rahul Gandhi,AICC in-charge for Delhi PC Chacko & AICC general secretary in-charge of organisation KC Venugopal, on ‘unilateral decisions taken without informing them’ https://t.co/e1jPmUlGDu

— ANI (@ANI) July 13, 2019