Paytm Payments Bank News: भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग वाला लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI के इस कड़े फैसले के बाद अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा। RBI द्वारा की गई यह कार्रवाई नियामकीय मानकों के उल्लंघन और अनुपालन से जुड़ी चिंताओं के चलते की गई है।

Paytm Payments Banks को लेकर केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी ताकि जमा राशि और अन्य सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

क्यों सख्त हो गया सुप्रीम कोर्ट?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मामले में कहा कि बिजनेस इस तरह से किया गया है जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक है। आरबीआई ने यह भी कहा कि Paytm Payments Bank, उसे जारी किए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में तय किए गए नियमों का पालन करने में नाकाम रहा था। RBI ने अपनी कार्रवाई में यह भी कहा है कि वह बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में अर्ज़ी देगा।