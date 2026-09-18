IIIT-हैदराबाद में उमर खालिद पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री की प्रस्तावित स्क्रीनिंग पर सीबीएफसी ने आपत्ति जताई है। इसके बाद अब इसे रद्द किए जाने की संभावना है। सीबीएफसी का कहना है कि बिना सर्टिफिकेट वाली फिल्म को सार्वजनिक रूप से दिखाना सिनेमैटोग्राफ एक्ट का उल्लंघन होगा, जब तक कि इसके लिए कोई खास छूट न ली गई हो।

‘प्रिजनर नंबर 626710 इज प्रेजेंट’ नाम की इस डॉक्यूमेंट्री को फिल्ममेकर ललित वचानी ने डायरेक्ट किया है। इसे शुक्रवार को रात 8 बजे संस्थान के केआरबी ऑडिटोरियम में छात्रों के एक समूह को दिखाया जाना था।

सीबीएफसी ने पोस्ट में क्या लिखा?

सीबीएफसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “सीबीएफसी की ओर से प्रमाणित न की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उल्लंघन है, जब तक कि अधिनियम के तहत विशेष छूट न मांगी गई हो।” इसने IIIT- हैदराबाद को भी टैग करते हुए कहा कि संस्थान के अधिकारी जरूरी कार्रवाई करने के लिए इस पर ध्यान दें। सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि छात्रों ने स्क्रीनिंग रद्द करने का फैसला किया है।

फिल्म की स्क्रीनिंग के निमंत्रण में कहा गया था कि इसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स डे (राजनीतिक कैदी दिवस) ​​के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें भगत सिंह के साथी जतिंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि का भी जिक्र था, जिनकी 1929 में लाहौर जेल में लंबी भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी।

एनएलएसआईयू में भी टाली गई थी स्क्रीनिंग

यह घटनाक्रम बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की प्रस्तावित स्क्रीनिंग को टालने के बाद हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की आपत्तियों के बाद इसे टालने का फैसला किया गया था। एबीवीपी ने कहा था कि स्क्रीनिंग की इजाजत देने का मतलब कैंपस का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए करना होगा।

छात्र समिति ने लॉजिस्टिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए स्क्रीनिंग को स्थगित कर दिया, साथ ही यह भी कहा कि इसे सेमेस्टर के बाद में आयोजित किया जाएगा। ‘प्रिजनर नंबर 626710 इज प्रेजेंट’ जेएनयू के पूर्व रिसर्च स्कॉलर खालिद पर आधारित है। उन्हें सितंबर 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

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JNU के पूर्व छात्र नेता और दिल्ली दंगों के मामले में ट्रायल से पहले जेल में बंद आरोपी उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) में होनी थी, लेकिन ABVP के ऑब्जेक्शन के बाद इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बी के हरिप्रसाद ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो सकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…