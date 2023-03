नागालैंड में NDPP-BJP गठबंधन में शामिल होगी राकांपा, जानिए क्या है शरद पवार की रणनीति

Sharad Pawar Politics: महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर राकांपा से अपनी निराशा व्यक्त की।

Pawar Politics: नागालैंड में बीजेपी के साथ शरद पवार का गठबंधन इस तरह का पहला उदाहरण नहीं है। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

