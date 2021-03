एंटीलिया मामले में फंसते दिख रहे गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में खुद शरद पवार आगे आए। उन्होंने कहा, कोरोना की चपेट में आने की वजह से देशमुख 5 से लेकर 15 फरवरी के बीच अस्पताल में दाखिल थे। 16 से 27 फरवरी के दौरान वह होम क्वारंटीन थे। पवार के स्टेटमेंट के तुरंत बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा, एनसीपी प्रमुख का दावा गलत है।

उधर, बीजेपी के आरोपों पर जवाब देने के लिए खुद अनिल देशमुख खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को जह वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो कुछ पत्रकार वहां के मेन गेट रक उनका इंतजार कर रहे थे। वह कमजोरी महसूस कर रहे थे। इस वजह से एक कुर्सी पर बैठ गए और मीडिया के लोगों के सवालों का जवाब देने लगे। उसके बाद वह अपनी कार से घर चले गए।

A few journalists were waiting for me at the hospital gate after I got discharged on 15th February. I was feeling low and weak so I sat on the chair there and responded to their questions. Then I went straight to my car and went home: Maharashtra HM Anil Deshmukh pic.twitter.com/N9DKJPfUg3

Sharad Pawar claims Anil Deshmukh was in hospital from 5-15 Feb and in quarantine from 16-27 Feb.

But Anil Deshmukh was holding a press conference on 15 Feb…

How lies fall flat! https://t.co/ceZGxFaIYz

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 22, 2021