सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पूर्व कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की 2006 में हुई हत्या मामले में सभी नौ आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी किए गए आरोपियों में पूर्व एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल भी शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने कथित साजिश में मुख्य आरोपी बताया था। पद्मसिंह पाटिल महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के भाई हैं।
इस फैसले के साथ ही लगभग दो दशकों तक चली कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है, जिसे महाराष्ट्र के सबसे हाई-प्रोफाइल राजनीतिक हत्या मामलों में से एक माना जाता था।
विशेष न्यायाधीश एसआर नवंदर ने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि पाटिल (जो अब 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं और अदालत में व्हीलचेयर पर बैठे ) और पवनराजे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई थीं। हालांकि, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रस्तुत अधिकांश साक्ष्यों को खारिज कर दिया।
सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा कि आरोपी से गवाह बने पारसमल जैन की गवाही को महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पेश किया गया था, लेकिन यह संदिग्ध थी और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जैन को गिरफ्तार किए जाने के बाद लगभग 15 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया था और उसे यातनाएं दी गई थीं।
अदालत ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपियों द्वारा दिए गए दो इकबालिया बयानों को भी खारिज कर दिया, क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने आरोपियों के कोई भी मोबाइल फोन या उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड जब्त नहीं किए थे, जिनसे अन्य सबूतों की पुष्टि की जा सके। अदालत ने कहा कि गवाह का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि सीबीआई उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का फैसला करती है या नहीं।
फैसले से पहले राजनीतिक नेता और समर्थक जमा हुए। पवनराजे निंबालकर के बेटे और शिवसेना (यूबीटी) सांसद ओमराजे निंबालकर अपने परिवार के साथ अदालत पहुंचे थे। इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक, पूर्व एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल भी अपने परिवार के साथ अदालत पहुंचे।
पीड़ितों के परिवार के सदस्य और मामले से जुड़े कई व्यक्ति बहुप्रतीक्षित फैसले की प्रतीक्षा में उपस्थित थे। सुनवाई में थोड़ी देर के लिए विलंब हुआ, क्योंकि आरोपी पिंटू सिंह, जो वर्तमान में बिहार की जेल में बंद है। उसको इस महीने की शुरुआत में जारी एक विशेष आदेश के तहत अदालत में लाया जा रहा था।
पवनराजे निम्बालकर मामला क्या है?
यह मामला 3 जून, 2006 का है, जब पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी मुंबई से उस्मानाबाद (अब धराशिव के नाम से जाना जाता है) जा रहे थे। जांचकर्ताओं के अनुसार, नवी मुंबई के कलांबोली के पास हथियारबंद हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका और गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में निंबालकर और काजी दोनों की मौत हो गई।
अपनी मौत के समय, निंबालकर एक मौजूदा विधायक और एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती थे। जिन्होंने वर्षों से राज्य सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि यह हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी और इसे सुपारी लेकर की गई हत्या बताया।
अधिकारियों ने दावा किया कि राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते निंबालकर की हत्या के लिए कथित तौर पर लगभग 30 लाख रुपये का इंतजाम किया गया था। पूर्व सांसद पद्मसिंह पाटिल को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। साथ ही एक व्यवसायी, एक सेवानिवृत्त आबकारी अधिकारी और कथित शूटरों सहित कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।
पवनराजे निम्बालकर कौन थे?
पवनराजे (भूपालसिंह उर्फ पवनराजे) निम्बालकर उस्मानाबाद जिले के एक प्रमुख कांग्रेस नेता थे। वे एक लोकप्रिय राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे थे और क्षेत्र में वरिष्ठ एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल के वर्चस्व को चुनौती देने वाले के रूप में देखे जाने लगे थे।
मुकदमे के दौरान दर्ज गवाही के अनुसार, निंबालकर ने शुरू में पाटिल के समर्थन से राजनीतिक में आगे बढ़े और टेरना शुगर फैक्ट्री और उस्मानाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जैसी सहकारी संस्थाओं में पद संभाले थे। हालांकि, निंबालकर का राजनीतिक प्रभाव बढ़ने के साथ ही दोनों नेताओं के बीच संबंध कथित तौर पर बिगड़ गए।
उनके बेटे, वर्तमान शिवसेना (यूबीटी) सांसद ओमराजे निम्बालकर ने बाद में अदालत को बताया कि दोनों गुटों के बीच संबंध बिगड़ने पर उनके पिता ने पाटिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
कौन-कौन थे आरोपी?
पद्मसिंह पाटिल के अलावा, इस मामले में कई अन्य लोगों को भी मुकदमे का सामना करना पड़ा। जांचकर्ताओं द्वारा नामित लोगों में व्यवसायी सतीश मंदाडे, पूर्व पार्षद मोहन शुक्ला, पारसमल जैन, पूर्व आबकारी निरीक्षक शशिकांत कुलकर्णी, बसपा कार्यकर्ता कैलाश यादव और कथित शूटर दिनेश तिवारी, पिंटू सिंह और छोटे पांडे शामिल हैं। इनमें से एक आरोपी बाद में कार्यवाही के दौरान सरकारी गवाह बन गया।
मामला सीबीआई तक कैसे पहुंचा?
प्रारंभिक जांच नवी मुंबई पुलिस द्वारा की गई थी। हालांकि, निंबालकर के परिवार द्वारा जांच की धीमी गति को लेकर जताई गई चिंताओं के कारण कानूनी हस्तक्षेप करना पड़ा। एक याचिका के बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। पद्मसिंह पाटिल को 2009 में गिरफ्तार किया गया था और उसी वर्ष उन्हें जमानत मिल गई थी। मुकदमे की औपचारिक शुरुआत जुलाई 2011 में हुई और यह एक दशक से अधिक समय तक चला।
मुकदमे के दौरान 128 गवाहों से पूछताछ की गई
अभियोजन पक्ष ने कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में सबूत पेश किए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल 128 गवाहों से पूछताछ की गई। यह मामला महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे चर्चित राजनीतिक हत्या के मुकदमों में से एक बन गया, जिसने कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक हलकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया।
यह फैसला महत्वपूर्ण क्यों है?
यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह महाराष्ट्र के सबसे चर्चित राजनीतिक हत्या मामलों में से एक है और इसमें वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं जिनका प्रभाव मराठवाड़ा क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं और चुनावी राजनीति तक फैला हुआ था। इस मामले ने निंबालकर परिवार के राजनीतिक सफर को भी आकार दिया है, जिसमें पवनराजे निंबालकर के बेटे ओमराजे निंबालकर विधायक और बाद में लोकसभा सांसद बने। लगभग दो दशकों से, यह मामला धराशिव जिले में निंबालकर और पाटिल गुटों के बीच तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक रहा है।
टाइगर, शेर, कुत्ता और फिल्म शोले के डायलॉग: शिंदे-उद्धव की जुबानी जंग ने पकड़ा जोर
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