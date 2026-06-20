प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। इस दौरान भारतीय नाविकों की मौत का भी मुद्दा उठा। विपक्ष पीएम मोदी को घेर रहा है कि उन्होंने ठीक से मुद्दे को नहीं उठाया। हालांकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसको लेकर पीएम मोदी की तारीफ कर दी। इसके बाद अब कांग्रेस के ही प्रवक्ता और सांसद पवन खेड़ा ने शशि थरूर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो बात कहते भी नहीं, वह शशि थरूर सुन लेते हैं।

शशि थरूर ने पीएम मोदी का किया था बचाव

बता दें कि शशि थरूर ने भारतीय नाविकों से जुड़ी चिंताओं को संभालने के पीएम मोदी के तरीके का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर भारत का रुख बताया था। शशि थरूर ने कहा था, “पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के साथ पब्लिक और प्राइवेट दोनों मीटिंग में अपनी बात साफ कर दी। यह मैसेज देना ज़रूरी है कि युद्ध के समय, कमर्शियल जहाजों पर सिविलियन नाविकों को लड़ाई का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वे सैनिक नहीं हैं और यही संदेश पीएम मोदी ने दिया।”

पवन खेड़ा ने क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने थरूर का बयान नहीं देखा है। हालांकि, उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका के आधिकारिक संयुक्त बयान में ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत, ऑपरेशन सिंदूर रोकने के ट्रंप के बार-बार के दावों को चुनौती देने, या ईरानी फ्रिगेट IRIS देना पर हमले का कोई ज़िक्र नहीं था।

X पर जवाब देते हुए शशि थरूर ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि उनकी बातों से पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, “सच कहूँ तो, मुझे यह अजीब लगता है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा के बारे में एक बयान को तोड़-मरोड़कर एक पार्टी पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में बदला जा रहा है। तीन भारतीयों की जान चली गई। मेरी बातें हमारे नागरिकों की सुरक्षा और इस प्रिंसिपल के बारे में थीं कि सिविलियन नाविकों को कभी भी मिलिट्री एक्शन का टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर कुछ लोगों को चिंता दूर करने के बजाय पॉलिटिकल पॉइंट्स पाने में ज़्यादा दिलचस्पी है, तो यह मेरे बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा बताता है। भारतीयों की ज़िंदगी की चिंता हमें एक होकर करनी चाहिए।”

थरूर पर खेड़ा ने कसा तंज

इसके बाद पवन खेड़ा ने X पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप शेयर करके शशि थरूर पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “मेरे वरिष्ठ साथी डॉ. शशि थरूर की पीएम मोदी के लिए तारीफ़ दुनिया की सीमाओं से आगे निकल गई है। अब ऐसा लगता है कि वे वो भी सुन सकते हैं जो मोदी कहते भी नहीं हैं।”

पवन खेड़ा ने आगे कहा, “G7 के दौरान मोदी-ट्रंप मीटिंग के बारे में MEA की ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक: ओमान की खाड़ी में अमेरिका द्वारा तीन भारतीय नाविकों की बेरहमी से हत्या का कोई ज़िक्र नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह मोदी-ट्रंप की पहली मीटिंग थी, फिर भी इस बात का कोई इशारा नहीं है कि मोदी ने ट्रंप के बार-बार किए गए दावे को चुनौती दी।MILAN-2026 के दौरान भारत के मेहमान ईरानी फ्रिगेट IRIS देना पर हुए हमले का कोई ज़िक्र नहीं है, जो असल में भारत का स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है। फिर भी, थरूर जी ने किसी तरह ज़ोरदार दावे, मज़बूत विरोध और बिना किसी समझौते वाली डिप्लोमेसी सुनी जो कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आई। शायद हममें से बाकी लोग आम इंसानी इंद्रियों से बंधे हुए हैं। ‘महा-मानव मोदी’ के भक्तों के लिए, वह जितना कम बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा सुनते हैं।”

बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज

बीजेपी ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि शशि थरूर की बातें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राय से अलग हैं। उन्होंने कहा, “यह शर्मनाक है। कल राहुल गांधी का बर्थडे था, लेकिन उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला। डॉ. शशि थरूर ने इसी मुद्दे पर राहुल गांधी के स्टैंड को गलत बताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नाविकों के मुद्दे पर भारत की राय बहुत ज़ोरदार तरीके से रखी और देश का स्टैंड असरदार तरीके से बताया।”

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G7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस में हमारी कुछ बेहतरीन बैठकें हुईं, खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ हमारी कुछ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें