कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान को लेकर संघ पर निशाना साधा है। साथ ही संघ को भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया तक बता दिया है।

दत्तात्रेय होसबाले ने आरएसएस की ओर से पहली बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राय रखी और इस चोरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना के कारण पूरे समाज और राम भक्तों की भावना को ठेस पहुंचा है। इस घटना से हम सभी आहत हैं।

संघ की छवि बचाने की कोशिश- पवन खेड़ा

इसी बयान को लेकर आरएसएस के ट्वीट पर री-ट्वीट करते हुए पवन खेड़ा ने हमला बोला और कहा, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेड़िया है। दत्तात्रेय होसबाले का यह बयान राम मंदिर के करोड़ों के चढ़ावे और दान की लूट का सच सामने लाने के लिए नहीं है बल्कि सच्चाई पर पर्दा डालकर संघ की छवि को बचाने का कुत्सित प्रयास है।”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेड़िया है।



दत्तात्रेय होसबाले का यह बयान राम मंदिर के करोड़ों के चढ़ावे और दान की लूट का सच सामने लाने के लिए नहीं है। बल्कि यह सच्चाई पर पर्दा डालकर संघ की छवि को बचाने का कुत्सित प्रयास है।



इस वीडियो का वास्तविक मकसद उत्तर प्रदेश… https://t.co/Dj4rKbPpuj — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) July 3, 2026

आगे लिखा, “इस वीडियो का असल मकसद उत्तर प्रदेश सरकार की उस एसआईटी को सही ठहराने की कोशिश है, जिसका गठन एफआईआर दर्ज होने से पहले ही कर दिया गया था। एसआईटी ने इस संवेदनशील मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए बगैर इस गोपनीयता से काम किया है कि लगता है कि बहुत कुछ छिपाया गया हो और मालूम होता है कि इसमें बड़े मगरमच्छों को बचाकर कुछ छोटी मछलियों की बलि कर दिया जाना तय है।”

संघ के इस दिखावे ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया- कांग्रेस नेता

राज्यसभा सांसद ने कहा, “राम मंदिर के चंदे की इस लूट ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। आज संघ के इस दिखावे ने उस जले पर नमक छिड़कने का काम भी कर दिया है।”

मुंह में राम, बगल में छुरी- पवन खेड़ा

आगे लिखा, “सच यह है कि यदि संघ वास्तव में श्रद्धालुओं के दान और मंदिर के कोष की रक्षा के प्रति ईमानदार होता, तो जिस मंदिर की व्यवस्था और संचालन स्वयं उसके लोग ही देखते हैं, वहां इतना बड़ी लूट कभी नहीं होती। यही संघ का असली चेहरा है – मुंह में राम, बगल में छुरी। राम का नाम उसके लिए महज दिखावा है, उसका असली काम इसी तरह की लूट-खसोट ही है।”

दत्तात्रेय होसबाले ने जारी किया था वीडियो

दत्तात्रेय होसबाले ने वीडियो जारी कर कहा, “राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिन्दू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केन्द्र बना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जाँच में जो भी दोषी पाए जाएँगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना जरूरी है।

भ्रम को दूर करने को कहा

आगे लिखा, “संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मान कर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों रामभक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी चाहिए।”

हिंदू समाज की ये अपील

दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, “इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी जरूरी पहल मंदिर प्रबंधन और शासन की ओर से गठित एसआईटी करेंगे। संघ संपूर्ण हिन्दू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिन्दू विरोधी, देश विरोधी ताकतों के हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने के साजिशों को नाकाम करें।”

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श्रीराम मंंदिर में कथित दान चोरी मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को कहा कि SIT की जांंच में जो भी दोषी हो, उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक वीडियो के जरिए कहा कि दान पात्रों से चोरी से राम भक्तों की श्रद्धा को आघात पहुंचा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें