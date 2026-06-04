Pawan Khera Rajya Sabha: कांग्रेस ने राज्यसभा चुनावों और उपचुनावों को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। AICC की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों से 7 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अहम नाम पवन खेड़ा का है।

साल 2022 में राज्यसभा चुनाव के दौरान पवन खेड़ा रेस में थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था, “शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगा।” अब चार साल बाद उनकी तपस्या संभवतः पूरी हो गई है, और वे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए नामित हुए हैं।”

पवन खेड़ा के अलावा खड़गे और मंसूर अली का नाम

कांग्रेस की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और वरिष्ठ नेता मंसूर अली खान को कर्नाटक से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों नेताओं को पार्टी का प्रमुख चेहरा माना जाता है और इनके नामों को लेकर पहले से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा थी।

Congress renominates party chief Mallikarjun Kharge from Karnataka for Rajya Sabha polls



Congress nominates Pawan Khera, Mansoor Ali Khan for Rajya Sabha polls in Karnataka



Congress nominates Meenakshi Natarajan for Rajya Sabha polls in Madhya Pradesh, renominates Neeraj Dangi… pic.twitter.com/WxzVmKuTk9 — Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026

कर्नाटक: मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा, मंसूर अली खान

मध्य प्रदेश: मीनाक्षी नटराजन

राजस्थान: नीरज डांगी

तमिलनाडु: प्रवीण चक्रवर्ती

झारखंड: प्रणव झा

राजस्थान से नीरज डांगी को फिर मिली सीट

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजस्थान से नीरज डांगी को एक बार फिर राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा गया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि दोनों नेताओं का संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक सक्रियता संसद में पार्टी के लिए अहम साबित होगी।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी की गई। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि सभी उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और संसद के उच्च सदन में कांग्रेस की आवाज को मजबूती देंगे।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां को लेकर विवादित टिप्पणियों के बाद असम पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को समन जारी किया है। उन्हें 23 मई को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। पढ़िए पूरी खबर…